Honda ostaja skrivnostna: Marc Marquez že nared?

"Ekskluzivno lahko potrdimo, da je to dirkaški teden," so zapisali z jasnim namigom na številne špekulacije, ki so se pojavljale v medijih vse od nesrečnega uvoda v sezono, v kateri je osemkratni svetovni prvak moral predati svojo "krono" nasledniku, ki pa ob izjemno razburljivem zaključku še ni znan.

Madridski športni časnik AS , ki je nedavno zapisal, da bo za potrditev (ali novo odpoved) nastopa Marca Marqueza treba počakati do torka, je tokrat na svoji spletni strani objavil, da je "pričakovanje večje kot kadarkoli prej". Marquez naj bi se skupaj s svojo ekipo zdravnikov odločal o nastopu v Valenciji, kjer bo ta konec tedna s prenosi na Kanalu A i n VOYO na sporedu dirka za VN Evrope.

"Kljub informacijam na zadnji dirki za veliko nagrado na dirkališču MotorLand, da bo Stefan Bradl tisti, ki bo sklenil sezono s hondo, ni še nič gotovo. Marquez in travmatologi čakajo do zadnjega trenutka za sprejetje prave odločitve, kljub temu da se je odločil, da bo dirkal, pa je najpomembnejše, da to stori takrat, ko bo njegova poškodba zaceljena. Odgovor na vprašanje, ali se bo to zgodilo v Valenciji ali ne, pa bomo dobili v zgolj 24 urah,"je dodal AS.