Honda še verjame v Lorenza: Nadaljuj z delom, skupaj nam lahko uspe

"K temu moram pristopiti s potrpljenjem in se zavedati, da je vsak najmanjši napredek zame zmaga, saj se bom s tem približal najboljšim," besede Lorenza, ki se še vedno (za zdaj neuspešno) prilagaja na hondo RC213V, prenaša španski AS.

Lorenzo je na uvodnih šestih dirkah vpisal eno 11. mesto ter po dve 12. in dve 13. mesti. Ti rezultati Lorenza po prestopu k Hondi (nazadnje je vozil za Ducati,naslov je osvojil z ekipo Yamahe) so nadvse zaskrbljujoči. Predvsem zato, ker njegov moštveni kolega Marc Marquez med tem z enakim motorjem na prvih šestih dirkah beleži tri zmage in dve drugi mesti. Lorenzo v skupnem seštevku razreda motoGP zaseda skromno 14. mesto z vsega 19 osvojenimi točkami. Za primerjavo: vodilni Marquez jih ima 115.