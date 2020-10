Honda zanika tretjo operacijo Marqueza, Rossija ne bo v Alcaniz, Nakagami podaljšal

Potem ko so se v katalonskih medijih pojavile govorice, da naj bi Marc Marquez moral na tretjo operacijo desne nadlahtnice, ki si jo je zlomil na uvodni dirki v Jerezu, so v Hondi ostro zanikali takšna namigovanja. Obenem so iz japonskega proizvajalca sporočili dve novici: Takaaki Nakagami je podaljšal pogodbo, prav tako se je podaljšalo Hondino sodelovanje z Repsolom. Iz Yamahe pa sporočajo, da z novim koronavirusom okuženi Valentino Rossi ne bo nastopil niti na VN Teruela.

icon-expand Marc Marquez FOTO: Repsol Honda Honda vztraja, da okrevanje aktualnega prvaka razreda motoGP Marca Marqueza poteka po predvidenih načrtih. Katalonski Mundo Deportivo jenamreč v sredini izdaji zapisal, da je v taboru Katalonca prižgan alarm. V tej sezoni naj ne bi več tekmoval, nezadovoljen s potekom okrevanja naj bi razmišljal o novi(h) operaciji(ah). V Hondi takšne informacije zanikajo. "Čeprav gre za dolgotrajno in zahtevno okrevanje, Marc in njegova ekipa nimata razlogov za zaskrbljenost," se glasi Hondino sporočilo. Le malica po objavi člankov se je na družbenih omrežjih oglasil Marquez in zapisal: "Nadaljujemo z okrevanjem." Zraven pa pripel fotografijo, s katere je razvidno, da dviguje uteži za krepitev mišic. Spomnimo: potem, ko mu je titanova ploščica v roki počila, je Marquez 13 dni po prvi moral še na drugo operacijo. Iz Yamahe so sporočili, da Valentino Rossi ne bo nastopili niti na drugi dirki v Alcanizu zaradi okrevanja pa pozitivnem testu na novi koronavirus. Tam ne bo niti aktualnega prvaka Marca Marqueza, ki še čaka na svoj povratek po zlomu nadlahtnice. Podaljšanje pogodb z Nakagamijem in Repsolom

Iz Honde so sicer prav danes sporočili, da so podaljšali pogodbo z dirkačemTakaakijem Nakagamijem. Japonec je sicer del poltovarniškega moštva LCR Honda. 28-letni japonski dirkač, ki je v letošnji sezoni ob odsotnostiMarca Marqueza za zdaj Hondina prva violina, je s Hondo podpisal večletno podaljšanje. Nakagami je trenutno z 92 osvojenimi točkami peti v skupnem seštevku v razredu motoGP. V prihodnji sezoni bo združil moči z vse boljšim Alexom Marquezom. Poleg podaljšanja z Nakagamijem je iz Honde prišla še novica o podaljšanju sodelovanja z glavnim pokroviteljem tovarniške ekipe – Repsolom. Špansko podjetje bo ostalo zvesto japonski ekipi vsaj do konca sezone 2022. Skupaj so osvojili že 447 stopničk v elitnem razredu. Sodelovanje se je pričelo daljnega leta 1995.