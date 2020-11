Razmišlja Honda o rezervnem načrtu? Dovizioso namesto Marqueza

Sedaj je že jasno, da so v Špančevi ekipi prehitevali z vrnitvijo, in 27-letni dirkač plačuje visok davek. Celo tako visokega, piše Gazzetta, da morda sploh ne bo pripravljen za začetek sezone 2021. "Bo operiran še tretjič? se sprašuje rožnati časnik iz Lombardije in namiguje, da ekipa Honde vse bolj dojema, da Marca ne bo na startu prve dirke. "Svetujejo mu zdravljenje, ki bi se lahko trajalo vsaj pol leta. Zato išče še mnenja zdravniških ekip iz ZDA in Avstrije," dodaja Gazzetta in že ponuja, oziroma posreduje rešitev, ki curlja iz Hondine ekipe. "Andrea Dovizioso, ki ni prejel nobene prave ponudbe, je napovedal, da bo naslednjo sezono počival. Po nekaterih informacijah v taboru Honde vse bolj razmišljajo, da bi za naslednjo sezono namesto vprašljivega Marqueza pripeljali Dovija. Ob klicu iz Hondine garaže bi Dovizioso gotovo hitro "požrl" napovedano enoletno pavzo," je prepričana Gazzetta Dello Sport. Spomnimo, za šestkratnim svetovnim prvakom v motociklizmu je prav Dovizioso v sezonah 2017, 2018 in 2019 zasedel drugo mesto v skupnem seštevku.