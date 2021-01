Honda želi trojno krono: Bradl kot prvi na stezo

O veliki želji v taboru Repsol Honde priča tudi dejstvo, da bodo Japonci kot prvi začeli (neuradna) testiranja pred sezono 2021. Odgovorni iščejo izboljšave motocikla RC213V na vseh področjih, tudi pri pospeševanju, končni hitrosti na ravninah in boljšem oprijemu zadnjih Michelinovih gum sredi ovinkov. Testni dirkač Stefan Bradlnaj bi že to sredo, 20. januarja, začel delati prve kroge v Jerezu de la Fronteri, potem ko je bil Nemec že lani prvi, ki se je v razredu motoGP pred začetkom sezone povzpel na svoj motocikel.

Bradl bo sodeloval na testiranju razreda superbike, katerega karavana se je zbrala na jugu Španije, je poročal madridski športni dnevnik AS. Ta je zapisal, da "v šampionskem stroju tli želja po maščevanju", potem ko je Honda kljub spodbudnim predstavam Alexa Marquezain Takakija Nakagamijaostala brez vseh naslovov, glavnega je prvič v karieri osvojil španski dirkač ekipe Suzuki ECSTAR Joan Mir.

Na stezo tudi februarja

"Zdaj sem povsem osredotočen na leto 2021. Telesno sem v zelo dobri formi po pretekli sezoni 2020," je pred začetkom dogajanja dejal Bradl."Upam, da bom lahko sodeloval na zimskih testiranjih v Katarju. Zdaj imam dva dni v Jerezu in prepričan sem, da imajo pri HRC v načrtih nekaj tudi za februar," je dodal.

Družbo bodo Nemcu delali Španec Maverick Vinales(Monster Energy Yamaha), Johann Zarco(Pramac Racing) in Michele Pirro(Ducati). Vinales in Zarco bosta sicer dirkala s cestnima motocikloma (Yamaha R1M in Ducati Panigale), saj imajo dovoljenje za nastop na neuradnih testiranjih zgolj testni dirkači. Dirkališče v Jerezu je eno od treh, ki ga lahko uporablja Honda. V pogovoru za Speedweekje Bradl tudi priznal, da bi z veseljem zamenjal Marca Marquezana testiranjih in uvodni dirki v Katarju, kar bi po njegovih ocenah blagodejno vplivalo na razvoj motocikla v prihodnji sezoni. Ni sicer potrdil, ali je res, da bo Marquez prvo dirko odpeljal ravno v Jerezu, brez informacij je tudi o morebitnem prihodu izkušenega Italijana Andree Doviziosa.

Brez novih informacij vodilnih

"Marquez? Osebno še nisem prejel uradne potrditve HRC," je povedal 31-letni Bavarec, ki se je izkazal s sedmim mestom na zaključni dirki pretekle sezone v portugalskem Portimau. "Kaj pa se bo zgodilo z 'Dovijem', bomo še videli. Kar so mi povedali pri HRC, namiguje na to, da se bodo stvari pri Hondi zame nadaljevale tako, kot so se končale lani. Zdaj se zelo dobro pripravljam za prihajajočo sezono."

Hondine načrte bi lahko pokvarilo le vreme, saj naj bi ravno v sredo in četrtek deževalo, tako da bodo pridobljeni podatki veliko manj uporabni, kot če bi se Bradl s hondo podal na suho stezo.