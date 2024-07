Honda in Yamaha. Kaj še preostane velikanoma?

Japonska proizvajalca z daleč največ zmagami med dirkaško elito – Honda z več kot 300, Yamaha pa s skoraj 250 – zadnja leta ne uspeta držati tempa z evropskimi proizvajalci. Letos so povsem v ozadju prvenstva motoGP, le nekdanji prvak Fabio Quartararo je z Yamaho uspel dvakrat priti med deseterico.

Letos imajo, tako kot Honda, dovoljen neomejen razvoj motorjev in neomejene možnosti testiranj: kjer koli, s komer koli in kolikor koli, a – glede na evropske tekmece – Japonce upočasnjuje predvsem zapletena hierarhija do uvajanja novosti.