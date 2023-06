Hud udarec za Hondo: Rins si je na sprint dirki zlomil nogo

Sprint dirke, novost na koledarju motoGP v letošnji sezoni, so nemudoma postale zelo priljubljene med navijači. Med dirkači pa to ne drži povsem. Številni že od začetka poudarjajo, da so na skrajšanih preizkušnjah pretirano izpostavljeni nevarnosti, ker so vsi pripravljeni tvegati še nekoliko več. To se je potrdilo v Mugellu, kjer so je huje skupil Hondin Alex Rins. Španec bo po zlomu golenice in mečnice potreboval operacijo. Koliko časa bo odsoten, še ni znano.

icon-expand Alex Rins FOTO: MotoGP Do nesreče je prišlo v četrtem krogu sprint dirke, v katerem se je Alex Rins znašel v pesku. Takoj po padcu je bil pripeljal v bolnišnico Careggi v Firencah, kjer so mu vstavili zunanjo oporo in zmanjšali oteklino, so v izjavi za javnost najprej sporočili iz njegove ekipe LCR Honda. Dodali so še, da se bo Španec vrnil v domovino, ko bo stanje stabilno, in tam prestal zaključno operacijo. Koliko časa bo dirkač, ki je v tej sezoni dobil dirko za VN Amerik, odsoten, še niso sporočili. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Rinsova nezgoda je še prilila olje na ogenj kritik sprint dirkam. Medtem ko si organizatorji manejo roke, saj so sprint dirke močno popestrile sobotno dogajanje, ki je bilo običajno rezervirano za kvalifikacije, so dirkači bistveno bolj nezadovoljni. Fabio Quartararo je denimo že po VN Portugalske, ko je bila sprint dirka izvedena prvič, opozarjal, da gre za povsem nepotrebno tveganje, saj so dirkači v dobrih desetih krogih pripravljeni tvegati še veliko več kot običajno.