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MotoGP

Hud udarec za Oguro: tretji v skupnem seštevku bo moral na operacijo

Modena, 27. 08. 2026 09.51 pred 25 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Ai Ogura

MotoGP je ostal brez ene svojih največjih senzacij sezone. Vsaj za prihajajočo dirko. Japonec Ai Ogura bo zaradi poškodbe leve roke izpustil tekmovalni konec tedna za VN Aragonije, ki bo na sporedu od petka do nedelje v Alcanizu. Prenosi na Kanalu A in VOYO.

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Dirkač ekipe Aprilia Trackhouse Ai Ogura, ki se letos bori za sam vrh svetovnega prvenstva v razredu motoGP, bo moral zaradi poškodbe izpustiti pomembno dirko v boju za naslov. Ogura je trenutno tretji v skupnem seštevku s 203 točkami. Pred njim sta le Jorge Martin s 240 točkami in Marco Bezzecchi z 209. Iz ekipe Aprilia Trackhouse so sporočili, da se je Japonec poškodoval med treningom v domovini.

Ai Ogura
Ai Ogura
FOTO: Profimedia

"Ai Ogura si je med treningom na Japonskem poškodoval levo roko. Po prihodu v Evropo so zdravniški pregledi pokazali, da zlom v predelu ob levem palcu zahteva operativni poseg, ki ga bo prestal v četrtek," so zapisali pri moštvu.

Cilj je vrnitev v Misanu

Ogurin cilj je, kot še poroča Gazzetta Dello Sport, da bi se na dirkališča vrnil že septembra na VN San Marina v Misanu, ki bo potekala med 11. in 13. septembrom. Na dirkaškem koncu tedna v MotorLand Aragonu ga bo nadomeščal Lorenzo Savadori. Italijanski testni dirkač Aprilie bo vskočil namesto poškodovanega Japonca in ekipi zagotovil nastop na španski preizkušnji kljub odsotnosti enega glavnih adutov moštva.

Lorenzo Savadori
Lorenzo Savadori
FOTO: motogp.com

Ogurina odsotnost predstavlja nov zaplet v boju za naslov svetovnega prvaka, saj bo 25-letni Japonec izgubil dragoceno priložnost za nabiranje točk proti neposrednima tekmecema Martinu in Bezzecchiju.

VN Aragonije
VN Aragonije
FOTO: 24ur.com
motogp ai ogura

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KOMENTARJI1

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Kaktus - x
27. 08. 2026 10.22
Verrjamem da bo kljub spuščeni dirki na koncu še vedno pred Kilavim93, kar je seveda sramota za tovarniški Ducati.
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