Hud udarec za Oguro: tretji v skupnem seštevku bo moral na operacijo

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Dirkač ekipe Aprilia Trackhouse Ai Ogura, ki se letos bori za sam vrh svetovnega prvenstva v razredu motoGP, bo moral zaradi poškodbe izpustiti pomembno dirko v boju za naslov. Ogura je trenutno tretji v skupnem seštevku s 203 točkami. Pred njim sta le Jorge Martin s 240 točkami in Marco Bezzecchi z 209. Iz ekipe Aprilia Trackhouse so sporočili, da se je Japonec poškodoval med treningom v domovini.

Ai Ogura FOTO: Profimedia

"Ai Ogura si je med treningom na Japonskem poškodoval levo roko. Po prihodu v Evropo so zdravniški pregledi pokazali, da zlom v predelu ob levem palcu zahteva operativni poseg, ki ga bo prestal v četrtek," so zapisali pri moštvu.

Cilj je vrnitev v Misanu

Ogurin cilj je, kot še poroča Gazzetta Dello Sport, da bi se na dirkališča vrnil že septembra na VN San Marina v Misanu, ki bo potekala med 11. in 13. septembrom. Na dirkaškem koncu tedna v MotorLand Aragonu ga bo nadomeščal Lorenzo Savadori. Italijanski testni dirkač Aprilie bo vskočil namesto poškodovanega Japonca in ekipi zagotovil nastop na španski preizkušnji kljub odsotnosti enega glavnih adutov moštva.

Lorenzo Savadori FOTO: motogp.com

Ogurina odsotnost predstavlja nov zaplet v boju za naslov svetovnega prvaka, saj bo 25-letni Japonec izgubil dragoceno priložnost za nabiranje točk proti neposrednima tekmecema Martinu in Bezzecchiju.