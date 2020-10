Iannone: Počutim se ugrabljenega, kot da so mi ukradli življenje

Od tega trenutka dalje je Andrea Iannone , kot sam pravi, z mislimi povsem pri postopku dokazovanja svoje nedolžnosti. "Minilo je skoraj leto dni, odkar sem bil spoznan za pozitivnega na dopinškem testu. Vse od takrat skušam dokazati svojo nedolžnost in verjemite mi, da preživljam pravi pekel," je v pogovoru z italijanskimi mediji dejal član moštva Aprilie, ki ga pojutrišnjem na Mednarodnem športnem razsodišču (CAS) v švicarski Lozani čaka "Dan D". "Petek je moj najpomembnejši dan v življenju. Nikoli si nisem mislil, da bom doživel kaj takega. Danes trpim, a v isti sapi čutim, da sem zrelejši in se bolj zavedam pasti, ki prežijo za vsakim vogalom. V zadnjem letu sem se naučil marsikaj, še posebno to, da je svet sila nepredvidljiv. Danes, ko slišim ljudi okoli sebe, da tarnajo o življenjsko povsem nepomembnih stvareh, jim vselej položim na dušo, naj raje začnejo ceniti stvari, ki jih imajo. Življenje se mi je povsem obrnilo na glavo, z danes na jutri me je doletelo nekaj, česar ne bi pričakoval niti v najhujši nočni mori. Tega ne privoščim nikomur," je izlil dušo Iannone in obenem priznal, da je kljub 18-mesečni prepovedi nastopanja s strani Mednarodne motociklistične zveze (FIM) prejel nekaj zanimivih ponudb.

Hvaležen vsem, ki so se spomnili nanj

"Počutim se ugrabljenega, oropanega, če želite. Kot da so mi ukradli življenje, kajti vem, da sem nedolžen. Na meni je, da upoštevam pravila in sledim postopkom, ki me čakajo v naslednjih dneh. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem, ki so se v minulih mesecih spomnili name in mi celo ponudili možnost sodelovanja. Toda moj primarni cilj je povratek na steze. In to na Apriliinem motociklu. V niti enem trenutku nisem pomisli na menjavo moštva, saj sem presrečen v krogu ljudi, ki vodijo Aprilio. Od samega začetka krize mi brezpogojno stojijo ob strani, obenem pa je treba poudariti, da sem lani komaj začel projekt z omenjenim moštvom, ki ga želim izpeljati v celoti," je poudaril Iannone in zaključil:

"Imam veliko srečo, da sta ves čas ob meni moj odvetnik Antoni de Rensis in generalni direktor Aprilie Massimo Rivola, ki sta z večkratnimi dejanji pokazala, za kako veliki osebnosti gre. Vsi smo prepričani v mojo nedolžnost in verjamem, da bo podobnega mnenja tudi CAS (Mednarodno športno razsodišče, op. p.). Upam oziroma želim si vrnitve na motociklistične steze že pred naslednjo sezono."