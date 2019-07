Iannone poln optimizma pred VN Nemčije: Sachsenring je moje priljubljeno dirkališče

Španec Maverick Vinales je na svoji osemdeseti dirki v razredu motoGP prepričljivo prišel do šeste zmage. To je prva Špančeva in Yamahina zmaga v sezoni. Marc Marquez je z drugim mestom še povečal vodstvo v skupnem seštevku, Fabio Quartararo , presenečenje sezone, pa je s tretjim mestom prišel do drugim zaporednih stopničk, na prejšnji dirki v Barceloni je bil tretji. Toliko od najbolj vidnih akterjih zadnje dirke v motociklističnem koledarju.

A tudi zadaj je bilo veselo. ItalijaAndrea Iannone se je trudil priti najmanj med prvo deseterico, kar mu je na koncu uspelo, a to ambicioznega 31-letnega dirkača pač ne zadovoljuje. "Napredek je viden. Gremo korak po korak. Deseto mesto v Assnu seveda ni nekaj, zaradi česar bi skakali do stropa, a važno je, da napredujemo na vseh ravneh," je za Corriere Dello Sportrazpredal Iannone, ki trenutno zavzema 16.mesto v skupnem seštevku.



Tudi to ni podatek, na katerega bi bil Italijan ponosen ... "Gremo od dirke do dirke. Gotovo bodo prišli lepši časi zame in za ekipo. Prepričan sem, že ta konec tedna v Nemčiji," gleda naprej "Nori Joe", kot mu pravijo v motociklistični karavani. "Steza v Sachsenringu je zelo zahteva in ne dopušča napak. Po drugi strani pa mi je zelo pri srcu. Komaj čakam, da se podaljšani vikend v Nemčiji začne." Pri Aprilii so se v zadnjem času zelo trudili priti do nekaterih izboljšav. Iannone jih je že okusil in pozdravil. "Veliko dobrega smo naredili kar se tiče elektronike. Na stezi, kot je ta v Sachsenringu, bomo lahko zelo merodajno testirali nove nastavitve." Če je bil cilj v Assnu uvrstitev med najboljših deset pa bo Iannone v Nemčiji napadal, vsaj tako napoveduje, precej višja mesta. "Rad bi se približal najboljšim. Želim priti blizu najboljše peterice. Že to, da bi se lahko enakovredno peljal z najboljšimi, bi me zadovoljilo," je za Corriere Dello Sportše dejal 29-letni italijanski dirkač.