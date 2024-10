Iannone se vrača v motoGP: Valentinu nisem mogel reči ne

Andrea Iannone je po Superbike koncu sezone prejel klic velikega prijatelja in lastnika motoGP moštva VR46 Racing Team Valentina Rossija: "Bil sem na letalu na poti v Jerez na zadnjo dirko sezone razred Superbike in ko sem pristal, sem prejel Valentinovo sporočilo: Andrea, zakaj se mi ne javiš? Ko utegneš, me pokliči, je pisalo in mislil sem si, če me je Valentino klical, mora biti nekaj pomembnega. Takoj sem ga poklical nazaj in rekel mi je, da bi me zelo rad znova videl na motoGP motorju in mi ponudil, da zadnji dve dirki zamenjam Di Giannantonia. Mogoče je mislil, da bom potreboval nekaj časa za premislek, a Valentinu nisem mogel reči ne in mu takoj odgovoril, da bom z veseljem dirkal za njegovo moštvo."