Iannone: Po suspenzu se je zame v življenju začel pekel

Športna arbitraža je 31-letnemu Italijanu v skladu z zahtevo Svetovne protidopinške agencije (Wada) povišala kazen na štiri leta prepovedi nastopanja, kar je zanj bržkone pomenilo konec dirkaške kariere. Iannone je takrat trdil in še vedno trdi, da je bila prisotnost drostanolona v njegovem telesu posledica zaužitja kontaminiranega mesa v Maleziji. Kljub temu je bil dirkač Aprilie začasno suspendiran za zadnji dve dirki sezone 2019, nato pa še za štiri leta. Wada pa je na Casu zahtevala povišanje kazni. Prvotna bi mu potekla 16. junija 2021, po drugi odločitvi pa bo italijanski dirkač lahko spet tekmoval šele 17. decembra 2023. A bržkone odločitev Casa zanj že pomeni konec kariere. "Manjka mi, zelo mi manjka hitrost. To ti da le razred motoGP. Nikjer drugje nisem mogel najti nadomestka za dirkanje med elito," je sprva priznal Andrea Iannone in takoj spregovoril o dopingu. "Takoj po pozitivnem testu v Sepangu se je zame začela nočna mora. Sploh mi ni bilo treba čakati na uradno kazen, še pred tem sem se počutil, kot da mi življenje polzi iz rok, kot da je vsega konec. Naenkrat nisem imel več volje do ničesar. Dirkanje je zame življenje in brez njega se počutim, kot da mi nekaj ves čas manjka. Težko je, a moral sem se osredotočiti na druge izzive v življenju. Ponavljam pa, če mi bodo suspenz zmanjšali, se na stezah še vidimo," je za Corriere Dello Sport razpredal Italijan.

Odgovorni niso prepoznali nenamernega uživanja

Iannone je v obširnem pogovoru za italijanski Corriere Dello Sport še naprej govoril o dopingu in še naprej trdil, da ni kriv, da je prepovedane stvari zaužil nezavedno, predvsem pa nenamenoma. A to na razsodišču ni bila olajševalna okoliščina ... "Od prvega dne se zavedam, da je doping veliko zlo v športu. Zadnjih šestnajst let kariere sem posvetil izogibanju uživanja prepovedanih substanc. Tu sem imel do sebe ničelno toleranco. Vedno so bili moji testi negativni. Ves čas trdim, da je bil zame usoden tisti košček mesa v restavraciji, toda odgovornih ljudi to ni prepričalo in še naprej živim v peklu." Kljub temu Iannone še upa na ugoden razplet. "Ob koncu dneva bom zadovoljen tudi z zmanjšanjem kazni. Če mi jo zmanjšajo na pol, potem se vidimo na dirkališču, v nasprotnem pa bom težko dočakal povratek k dejavnosti, brez katere ne morem živeti. Glavo gor, Andrea, si ves čas dopovedujem. Pridejo težki in manj težki dnevi, a treba je verjeti."

MotoGP, sezona 2022:

6. marec: VN Katarja (Losail)

20. marec: VN Indonezije (Mandalika)

3. april: VN Argentine (Termas de Rio Hondo)

10. april: VN Amerike (Austin)

24. april: VN Portugalske (Portimao)

1. maj: VN Španije (Jerez)

15. maj: VN Francije (Le Mans)

29. maj: VN Italije (Mugello)

5. junij: VN Katalonije (Barcelona)

19. junij: VN Nemčije (Sachsenring)

26. junij: VN Nizozemske (Assen)

10. julij: VN Finske (Kymiring)

7. avgust: VN Velike Britanije (Silverstone)

21. avgust: VN Avstrije (Spielberg)

4. september: VN San Marina (Misano)

18. september: VN Aragonije (Alcaniz)

25. september: VN Japonske (Motegi)

2. oktober: VN Tajske (Čang)

16. oktober: VN Avstralije (Phillip Island)

23. oktober: VN Malezije (Sepang)

6. november: VN Valencie (Valencia)