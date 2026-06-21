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MotoGP

Osvojil največ etap v zgodovini Toura, njegov 'najboljši prijatelj' pa je MotoGP dirkač

Brno, 21. 06. 2026 12.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
Mark Cavendish na VN Češke

41-letni Mark Cavendish je na slovitem Tour de Francu osvojil kar 35 etap, največ v zgodovini te prestižne dirke. A malokdo ve, da je tudi velik ljubitelj motociklizma. Na sprint dirki letošnje VN Češke je vihtel zastavico ob koncu dirke, nam pa je potrdil veliko prijateljstvo z enim od dirkačev.

40-letni Cal Crutchlow se je od dirkanja v kraljevskem razredu MotoGP poslovil davnega leta 2020, šest let pozneje, na VN Italije, pa je znova vskočil v karavano dirkačev in pri Hondi začasno zamenjal poškodovanega Johanna Zarcoja.

Tri dirke pozneje ga je v Brnu obiskal še en nekdanji profesionalni športnik in rojak Mark Cavendish. Zmagovalec dveh Tour de Francov in lastnik kar 35 etapnih zmag na tej dirki je neposredno po sprint dirki na hitro stopil tudi pred naš mikrofon.

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