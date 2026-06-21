Osvojil največ etap v zgodovini Toura, njegov 'najboljši prijatelj' pa je MotoGP dirkač

40-letni Cal Crutchlow se je od dirkanja v kraljevskem razredu MotoGP poslovil davnega leta 2020, šest let pozneje, na VN Italije, pa je znova vskočil v karavano dirkačev in pri Hondi začasno zamenjal poškodovanega Johanna Zarcoja.
Tri dirke pozneje ga je v Brnu obiskal še en nekdanji profesionalni športnik in rojak Mark Cavendish. Zmagovalec dveh Tour de Francov in lastnik kar 35 etapnih zmag na tej dirki je neposredno po sprint dirki na hitro stopil tudi pred naš mikrofon.
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