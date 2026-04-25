MotoGP

Od kralja Superbikea do 'učenca' v MotoGP, a mentaliteta ostaja ista

Jerez, 25. 04. 2026 06.00 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
Eva Koderman Pavc S.V.
Toprak Razgatlioglu

Pred Veliko nagrado Španije Ducatijevi dirkači razreda motoGP vračajo udarec vodilnemu v prvenstvu Marcu Bezzecchiju. V petek dopoldne sta na stezi v Jerezu kraljevala člana ekipe Valentina Rossija Fabio Di Giannantonio in Franco Morbidelli, popoldne pa je tekmecem rokavico vrgel lanski zmagovalec španske preizkušnje Alex Marquez. Kako huda konkurenca je v kraljevem razredu MotoGP, je hitro spoznal novinec med elito, sicer trikratni svetovni prvak prvenstva Superbike, Toprak Razgatlioglu.

Prišel je z zmagovalno mentaliteto, a se je znašel v povsem novem svetu. Toprak Razgatlioglu, trikratni svetovni prvak razreda Superbike, v elitnem razredu MotoGP začenja novo poglavje, kjer se mora znova dokazovati.

Že uvod pogovora z njim razkrije del njegove osebnosti. Ko beseda nanese na izgovorjavo njegovega imena, se nasmehne: "Popolno. Zelo sem presenečen. Vsi zlahka rečejo Toprak, Razgatlioglu pa je težko. Vam gre dobro, dober začetek."

Toprak Razgatlioglu na svojem novem motociklu Prima Pramac Yamahe še ni popolnoma domač
FOTO: MotoGP

Dober začetek pogovora, ki hitro pokaže, da pred nami stoji samozavesten, a hkrati prizemljen športnik. Čeprav ima za sabo tri naslove v prvenstvu Superbike, MotoGP ne pušča prostora za stare zasluge. Razgatlioglu je uradno novinec, čeprav sam na to gleda nekoliko drugače.

"Po treh naslovih se ne počutim kot novinec, a takšna so pravila. Letošnja sezona je moja prva in učim se, saj sta slog in motocikel v MotoGP povsem drugačna od Superbikea," razloži Turek.

Hitro prilagajanje je ključno, poudarja: "Spremeniti moram svoj slog, kar je zelo pomembno za doseganje dobrih rezultatov. Rad bi se vsega naučil hitro, saj nimam veliko časa."

To je morda največji izziv njegove kariere, sposobnost prilagoditve. Prehod iz sveta, kjer se je boril za zmage, v realnost, kjer so prve točke uspeh, ni enostaven. A Toprakova miselnost ostaja nespremenjena.

Preberi še Alex Marquez na drugem treningu preprečil novo slavje Di Giannantonia

Spomin na dirko v ZDA to dobro ponazori: "Vsi so me spraševali, če sem vesel prve točke za 15. mesto, najboljša Yamaha. Rekel sem jim, dajte no. Vesel sem bil točke, saj je bila prva v karieri MotoGP, a ne morem biti zadovoljen s 15. mestom."

Ambicije so jasne: "Želim več. Imam drugačno mentaliteto. Nikoli ne bom zadovoljen s takšnim rezultatom, ampak s stopničkami."

VN Španije
FOTO: Kanal A

Kljub temu pa se zaveda realnosti: "Morda moram malce prilagoditi svoje razmišljanje, saj je v MotoGP drugače in tudi motocikel je zelo pomemben."

motogp toprak razgatlioglu intervju

