Od kralja Superbikea do 'učenca' v MotoGP, a mentaliteta ostaja ista

Prišel je z zmagovalno mentaliteto, a se je znašel v povsem novem svetu. Toprak Razgatlioglu, trikratni svetovni prvak razreda Superbike, v elitnem razredu MotoGP začenja novo poglavje, kjer se mora znova dokazovati. Že uvod pogovora z njim razkrije del njegove osebnosti. Ko beseda nanese na izgovorjavo njegovega imena, se nasmehne: "Popolno. Zelo sem presenečen. Vsi zlahka rečejo Toprak, Razgatlioglu pa je težko. Vam gre dobro, dober začetek."

Toprak Razgatlioglu na svojem novem motociklu Prima Pramac Yamahe še ni popolnoma domač FOTO: MotoGP

Dober začetek pogovora, ki hitro pokaže, da pred nami stoji samozavesten, a hkrati prizemljen športnik. Čeprav ima za sabo tri naslove v prvenstvu Superbike, MotoGP ne pušča prostora za stare zasluge. Razgatlioglu je uradno novinec, čeprav sam na to gleda nekoliko drugače. "Po treh naslovih se ne počutim kot novinec, a takšna so pravila. Letošnja sezona je moja prva in učim se, saj sta slog in motocikel v MotoGP povsem drugačna od Superbikea," razloži Turek.

Hitro prilagajanje je ključno, poudarja: "Spremeniti moram svoj slog, kar je zelo pomembno za doseganje dobrih rezultatov. Rad bi se vsega naučil hitro, saj nimam veliko časa." To je morda največji izziv njegove kariere, sposobnost prilagoditve. Prehod iz sveta, kjer se je boril za zmage, v realnost, kjer so prve točke uspeh, ni enostaven. A Toprakova miselnost ostaja nespremenjena.

Spomin na dirko v ZDA to dobro ponazori: "Vsi so me spraševali, če sem vesel prve točke za 15. mesto, najboljša Yamaha. Rekel sem jim, dajte no. Vesel sem bil točke, saj je bila prva v karieri MotoGP, a ne morem biti zadovoljen s 15. mestom." Ambicije so jasne: "Želim več. Imam drugačno mentaliteto. Nikoli ne bom zadovoljen s takšnim rezultatom, ampak s stopničkami."

