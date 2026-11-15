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MotoGP

Narobe svet? Ducati, legenda italijanskega motociklizma, povsem po španskih notah

Modena, 15. 11. 2026 13.41 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Marko Juvan
Pedro Acosta in Marc Marquez

Ducati je (bo) 18. januarja v Madonni di Campiglio na klasični predstavitvi tudi uradno odprl novo poglavje svoje zgodbe. Italijanski proizvajalec iz Borga Panigaleja se poslavlja od Francesca Bagnaie in vstopa v sezono 2027 z izjemno ambiciozno špansko zasedbo, ki jo tvorita Marc Marquez in Pedro Acosta. Do konca sezone sta še dve dirki, šampion kraljevega razreda pa še ni znan. Najprej je na vrsti VN Portugalske, za konec pa še VN Valencie.

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Predstavitev novega motocikla, prvega Ducatija za obdobje motorjev s prostornino 850 kubičnih centimetrov, bo 18. januarja v Madonni di Campiglio. To bo že peto zaporedno leto, da bo ekipa novo sezono odprla v priljubljenem italijanskem zimskem središču, tokrat pa bo dogodek še posebej pomemben zaradi velikih sprememb v moštvu.

Claudio Domenicali in Francesco Bagnaia
Claudio Domenicali in Francesco Bagnaia
FOTO: Profimedia

Marc Marquez, ki se pripravlja na osvojitev svojega desetega naslova svetovnega prvaka, je pogodbo z Ducatijem podaljšal do leta 2028. Ob njem bo sedel komaj 22-letni Pedro Acosta, eden največjih talentov motociklizma, ki prihaja iz KTM-a. Pri Ducatiju ne skrivajo visokih ambicij. Izvršni direktor Claudio Domenicali je Pedro Acosto označil za enega najbolj nadarjenih mladih dirkačev v motociklistični karavani.

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"Pedro je zagotovo eden najbolj nadarjenih mladih dirkačev v paddocku MotoGP. Spremljamo ga že dolgo, tako zaradi njegovih predstav na stezi kot zaradi njegove neposredne in sproščene osebnosti. Prepričani smo, da ga bodo Ducatijevi navijači hitro vzeli za svojega," je Gazzetti Dello Sport dejal Domenicali.

Marc Marquez in Gigi Dall'Igna
Marc Marquez in Gigi Dall'Igna
FOTO: Profimedia

Leto 2027 bo za MotoGP prelomno. Razred kraljev bo prešel z 1000-kubičnih na 850-kubične motorje, Michelin bo kot uradni dobavitelj pnevmatik zamenjal Pirelli, prvič pa bo v celoti uporabljeno tudi trajnostno gorivo. Tehnični direktor Ducati Corse Gigi Dall'Igna verjame, da bo prihod Acoste dodatno okrepil ekipo.

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"Njegov prihod bo spodbuda za vse v moštvu. Pomagal nam bo rasti, mi pa bomo njega spremljali na poti do popolne dirkaške zrelosti. Prepričan sem, da lahko s podporo ekipe pomembno prispeva k nadaljnjemu dvigu zmogljivosti in doseganju še višjih ciljev."

Pedro Acosta in Marc Marquez boista od naslednje sezone člana iste ekipe.
Pedro Acosta in Marc Marquez boista od naslednje sezone člana iste ekipe.
FOTO: Profimedia

Ducati tako vstopa v novo obdobje z zasedbo, ki mnoge že zdaj označujejo za sanjski dvojec. Marquez prinaša izkušnje in šampionski pedigre, Acosta pa mladost, drznost in potencial, ki bi lahko italijansko moštvo ohranil na vrhu tudi v novi tehnični eri MotoGP.

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Razlagalnik

Ducati je svetovno znani italijanski proizvajalec motornih koles, ki je bil ustanovljen leta 1926 v Bologni. Podjetje ima sedež v mestni četrti Borgo Panigale v Italiji. Ducati je globoko zasidran v zgodovino motošporta, še posebej v razredu MotoGP in svetovnem prvenstvu Superbike, kjer je zgradil svoj sloves z vrhunskimi in tehnološko naprednimi športnimi motocikli.

Madonna di Campiglio je znano gorsko in smučarsko središče v severni Italiji, ki leži v Dolomitih oziroma v Brentskih Dolomitih v Trentinu. Zaradi svoje slikovite pokrajine in odlične infrastrukture pogosto gosti pomembne športne dogodke, med drugim pa je že več let tradicionalno prizorišče zimskih predstavitev tovarniške ekipe Ducati v MotoGP.

Izraz paddock v motošportu označuje ograjen in strogo varovan prostor neposredno za dirkaškimi boksi, kjer se zbirajo ekipe, inženirji, mehaniki, dirkači in novinarji. To je središče dogajanja med dirkaškim vikendom, kjer potekajo priprave motociklov, tehnične analize in medijske aktivnosti, vstop vanj pa je omejen z akreditacijami.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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motogp ducati marquez acosta

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KOMENTARJI3

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janezdollar
15. 11. 2026 14.56
Mutni posli…le s čem Dorna drži Ducatija za jajca? 🤮
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+2
2 0
.AchiIIeus
15. 11. 2026 15.05
Ducati je dovolil da ga Dorna uniči s tem ko so pristali na Markeca...nepopravljiva škoda je storjena, Kitajci bodo v kratkem lastniki.
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+1
1 0
Jezdimir...hehehe
15. 11. 2026 14.39
Ducati že dolgo ni več niti i od italjanski, Vespa oziroma Aprilija sta v srcih Italjanov na prvem mestu, Ducati bo itak kmalu kitajski.
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+4
4 0
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