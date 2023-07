Osemkratni motociklistični svetovni prvak Marc Marquez preživlja najtežje obdobje v svoji karieri. S Hondo nikakor ne najde skupnega jezika na stezi, posledice pa so padci in poškodbe, ki jih zbira, kot je v šampionskih letih zmage. Zato so vse glasnejša namigovanja, da bo 30-letni Španec pogodbo z japonsko ekipo predčasno prekinil. Več v spodnjem prispevku ...