Marquez: Tu so me vedno premagovali rdeči ducatiji, zdaj sedim na njem

Dirkači razreda motoGP so po končanem poletnem premoru pripravljeni na trinajsto dirko sezone. Pred veliko nagrado Avstrije so se v Spielbergu sveži in spočiti vrnili med predstavnike sedme sile. V najboljšem razpoloženju je na Red Bull Ring prišel vodilni v skupnem seštevku Marc Marquez, ki bo na avstrijski Štajerski lovil svojo sploh prvo zmago.

Marc Marquez pred dirko za VN Avstrije v Spielbergu FOTO: Žana Žgavc icon-expand

Marc Marquez je prvo polovico sezone sklenil na najboljši možen način. Na zadnjih petih prizoriščih - v Aragoniji, Mugellu, Assnu, na Sachsenringu in v Brnu - je s sobotno in nedeljsko zmago v svoj žep pospravil prav vse razpoložljive točke in svojo prednost v skupnem seštevku povišal na 120 točk pred najbližjim zasledovalcem Alexom Marquezom. V drugi del sezone tako vstopa z lagodno prednostjo, ki jo bo skušal ohraniti tudi na zadnjih desetih dirkah. "Glavni cilj je, da sklepni del sezone začnemo na najboljši možen način in na enakih obratih, kot smo končali v Brnu. Na prvih dveh dirkah bo dobro že, če bomo stopili na stopničke," je pred našim mikrofonom dejal devetkratni svetovni prvak.

Marc Marquez pred VN Avstrije v Spielbergu FOTO: Žana Žgavc icon-expand

"Dobro moram nadzirati veliko prednost, ki jo imam. Ne smem se pretvarjati, da lahko zmagam na prav vseh dirkah, treba je nekoliko prilagoditi vloženo energijo in lastne meje, da zaključim vse dirke in osvajam točke, saj bo to veliko bolje za moj položaj v svetovnem prvenstvu," je Marquez še pojasnil svojo mentaliteto pred dirko v Spielbergu. Na tem prizorišču še ni nikoli zmagal, a pravi, da zmage tudi tokrat ne bo lovil na silo. "Moram se nadzorovati, moram razumeti, kaj točno lahko postorim na sprinterski dirki in kaj na nedeljski. Zavedam se, da je za mano pet zaporednih zmag in da vsi pričakujejo, da bom letos končno prvič zmagal v Avstriji. To bom tudi poskušal. Že na treningih se bom skušal čim bolje pripraviti na nedeljsko dirko, toda če bo kdo hitrejši od mene, na primer Bagnaia, ki je tu slavil zadnje tri leta, bom to moral sprejeti in zgolj nadzorovati svojo prednost v točkovanju," nam je zaupal Marquez.

Marc Marquez FOTO: Profimedia icon-expand

V boju za prvo zmago v Avstriji mu bo v veliko pomoč tudi Ducatijev dirkalnik, saj je proizvajalec iz Bologne nesporni kralj Spielberga. Na tem dirkališču so od leta 2016 namreč vknjižili kar devet zmag. Kako dobro tu deluje Ducati, se zaveda tudi Marquez. "Vedno, ko sem tu izgubil zmago, je bilo to v boju z rdečimi motocikli, sedaj pa sedim na enem izmed njih. Imamo motocikel, ki tu deluje odlično," še priznava.

Slast zmage v Avstriji pa je že izkusil njegov rojak Jorge Martin, za katerega bo to šele tretji dirkaški vikend v letošnji sezoni. Ko se je na Veliki nagradi Katarja vrnil v karavano po poškodbi, ki jo je staknil že pred začetkom sezone, se je namreč vnovič poškodoval in se na stezo vrnil šele na zadnji dirki v Brnu. Premor je tako zanj prišel v ravno pravem času, da se je lahko pred drugo polovico sezone še dodatno sestavil. "Poletni premor je bil zame zelo intenziven. Nekaj dni sem preživel s prijatelji in se poskušal malo odklopiti od vsega, toda v teh treh tednih sem si privoščil le kakšne tri dni popolnega počitka. Veliko sem treniral in se pripravljal na vse dirke, ki še prihajajo, sezona bo namreč še zelo dolga, dirk bo še veliko in želim biti dobro pripravljen nanje, tudi mentalno. Čaka nas veliko dela, najti moramo svoj smisel, zakaj smo sploh tukaj in za kaj se sploh borimo," je za Kanal A dejal Martin.

Jorge Martin pred VN Avstrije v Spielbergu FOTO: Žana Žgavc icon-expand

Na Češkem je Martin prvič letos prečkal ciljno črto na nedeljski dirki in s sedmim mestom osvojil tudi prve točke sezone. Nadeja se, da bo v Avstriji lahko naredil še korak naprej. Zaveda se, da je še vedno oddaljen od boja za zmago, razliko do najhitrejših pa si želi postopoma zmanjševati. "Počutim se bolj pripravljen, kot sem se v Brnu. Zagotovo sem se že v Brnu iz kroga v krog počutil bolje na motociklu in to bo naš cilj tudi ta konec tedna. To je sicer popolnoma drugačna steza, ki terja veliko močnega zaviranja. Začeli bomo z istimi nastavitvami kot v Brnu, bomo pa seveda tu morali najti nove," nam je povedal aktualni svetovni prvak.

Španec ima na avstrijsko stezo lepe spomine, saj je tu osvojil svojo prvo zmago v elitnem razredu, vseeno pa ne želi v dirkaški vikend vstopiti s previsokimi pričakovanji. "Obožujem Spielberg, obožujem Red Bull Ring. Že od razreda moto3 je bila to zame zelo dobra steza. Toda videli bomo sproti, nočem imeti previsokih pričakovanj glede rezultata, želim se predvsem počutiti hitrega in konkurenčnega. Delati moramo predvsem na sebi in spoznavati motocikel, odpeljal sem le dva dirkaška vikenda s tem motociklom. Toda imam konkurenčen motocikel in verjamem, da se lahko dobro odrežem," je še pristavil Martin. Kako konkurenčen bo na eni izmed svojih najljubših stez, boste lahko v živo spremljali na Kanalu A in VOYO. Dirkaška akcija se začne že v petek, ko bodo na sporedu prvi treningi. Dirkači razreda motoGP se bodo na stezo najprej podali ob 10.45, popoldanski trening pa bo na sporedu ob 15.00, oba treninga si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na VOYO.

Pasica motoGP VN Avstrije FOTO: 24ur.com icon-expand