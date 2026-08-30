Izjemni Marc Marquez ostaja kralj Aragona

"Vedel sem, da bo za samo dirko ključen ravno prvi ovinek, a manjša tehnična težava mi je nekoliko otežila nadaljevanje. Nato mi je uspelo lepo prehitevanje, po katerem sem prevladoval do konca dirke. Vesel sem, da sem prišel do nove zmage v Aragonu, kjer se resnično odlično počutim," je po osmi zmagi na tem prizorišču povedal Marc Marquez.

Čeprav se je pričakovalo, da se bo Marc Marquez že na začetku dirke za VN Aragonije s tretjega startnega mesta prebil povsem v ospredje, je manjšo tehnično napako na ducatijevem dirkalniku pridoma izkoristil Marco Bezzecchi, ki mu je uspel izjemen pobeg. A starejši od bratov Marquez, ki mu steza v Alcanizu zelo ustreza, saj je na tem prizorišču slavil že sedem zmag, je z neverjetnim manevrom sredi šestega kroga mojstrsko prehitel italijanskega dirkača in s tem prevzel vodstvo. Le nekaj trenutkov zatem je še bodoči Marquezov moštveni kolega pri Ducatiju, neustrašni Pedro Acosta na KTM-u, prelisičil Bezzecchija, ki je tako zdrsnil na tretje mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zelo hitro se je izkazalo, da bomo zaključek dirke spremljali kot "enosmeren promet" v režiji velemojstra Marca Marqueza. Ta si je že do 10. kroga pridirkal okroglo sekundo prednosti pred Acosto, slednji pa enako prednost pred Bezzecchijem. Italijan priznava, da tokrat ni bil kos španskemu dvojcu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Težek, a uspešen vikend je za mano. Uspel sem priti do 'pola' na prizorišču, ki ni med mojimi najljubšimi. Želel sem se boriti za zmago, a jasno je bilo, da je Marc močnejši in hitrejši od mene. Skušal sem nato prehiteti Acosto za drugo mesto, ki pa se je tudi zelo hitro odpeljal naprej," je po dirki dejal Bezzecchi. Tudi Acosta ni skrival zadovoljstva po osvojenem drugem mestu pred domačimi navijači. "Že po kvalifikacijah sem dejal, da se bomo bojevali za domačo zmago. Dal sem vse od sebe in čutim, da se izboljšujem, ter upam, da bomo v naslednjih dneh dodali še nekaj več za prihodnjo dirko v Misanu," je svoj nastop pokomentiral bodoči moštveni kolega Marca Marqueza pri Ducatiju.

Rezultati dirke za VN Aragonije:

1. Marc Marquez 41:10.969

2. Pedro Acosta +1.754

3. Marco Bezzecchi + 3.629

4. Alex Marquez +8.687

5. Jorge Martin + 12.572

6. Fermin Aldeguer +17.687

7. Fabio Di Giannantonio +23.136

8. Enea Bastianini +25.741

9. Diogo Moreira +25.899

10. Brad Binder +26.441

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Lopez po več kot dveh letih do zmage v razredu moto2

Alonso Lopez je s pridom izkoristil najugodnejši startni položaj in na prepričljiv način odnesel prvo zmago po več kot dveh letih v srednjem motociklističnem razredu moto2. To je bila ena tistih voženj, ki je spomnila na boljše čase omenjenega španskega dirkača. Kot je sam priznal po koncu dirke na stezi v Alcanizu, zmage ni pričakoval. "Glede na to, da pred začetkom tega vikenda nisem bil v krogu najožjih favoritov za zmago, je ta še toliko slajša," je le nekaj trenutkov po slavju s člani svojega moštva dejal Alonso in nadaljeval: "Ne morete si predstavljati, koliko mi pomeni ta zmaga. Upam, da bo to nekakšna prelomnica in da bom do konca letošnje sezone še kdaj stal na najvišji stopnički zmagovalnega odra." V primerjavi z dirko razreda moto3, kjer smo spremljali izjemno zanimiv obračun med Maximom Quilesom in Davidom Almansom, je Alonso do zmage prišel na bistveno lažji način. Veliko bolj zanimiv je bil dvoboj za končno drugo mesto med Izanom Guevaro, ki ostaja v boju za zmago v skupnem seštevku razreda moto2, in Kolumbijcem Davidom Alonsom. V samem zaključku je krajšo potegnil Alonso, Guevara pa je še bolj "zakuhal" boj za skupno zmago. Manuel Gonzalez, ki kljub današnjemu šestemu mestu in neprepričljivi vožnji še vedno ohranja prednost v skupnem seštevku prvenstva, je očitno nekoliko padel v formi. To bo na zadnjih devetih dirkah sezone skušal v svoj prid obrniti že omenjeni Guevara, ki na drugem mestu zaostaja za 32 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Quiles dobil dvoboj z Almansom v razredu moto3

"To je izjemna zmaga. Še posebej, če vzamemo v zakup, da sem bil še pred tremi tedni na operacijski mizi zaradi poškodbe ključnice. Ta uspeh posvečam celotnemu moštvu, ki je storil vse, da me pripravi za današnjo dirko," je po zmagi na dirki za VN Aragonije dejal Maximo Quiles.

Bila je to znova ena od "klasik" v letošnji sezoni, ko je govora o dogajanju v najšibkejšem motociklističnem razredu moto3. Tako na prostih treningih kot tudi na včerajšnjih kvalifikacijah je na stezi v Alcanizu prevladoval trenutno tretjeuvrščeni dirkač v skupni razvrstitvi prvenstva David Almansa. Vse je kazalo, da bo slednji izkoristil zdravstvene težave sicer premočno vodilnega v skupnem seštevku Maxima Quilesa, ki si je pred tremi tedni na dirki za VN Velike Britanije v Silverstonu zlomil desno ključnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

A to je bil račun brez krčmarja, saj je Quiles kljub nekoliko zadržanemu vstopu v današnjo dirko vseskozi tesno dihal za ovratnik omenjenemu rojaku Almansi. Ta je sicer vse do 11. kroga ohranjal minimalno prednost pred Quilesom, nekajkrat pa se je med njiju vrinil tudi argentinski dirkač Marco Morelli, ki se je na koncu moral zadovoljiti s tretjim mestom. Nenehno izmenjavanje v vodstvu v zadnjih šestih krogih med Quilesom in Almanso je dirko spremenilo v napeto končnico, v kateri pa je več spretnosti in znanja pokazala (nova) vzhajajoča zvezda španskega in svetovnega motociklizma. Maximo Quiles je tako slavil že svojo sedmo zmago v sezoni in tako še povečal skupno prednost pred konkurenco. Alvaro Carpe, ki je dirko za VN Aragonije končal na četrtem mestu z zaostankom skoraj treh sekund, ostaja na drugem mestu v skupni razvrstitvi, Almansa pa na tretjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke