Jack Miller: Lorenzovo obnašanje je nedopustno

V padec na VN Katalonije so bili vpleteni Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi in Maverick Vinales.

Po mnenju 24-letnega Avstralca je Jorge Lorenzo v letošnji sezoni po številnih slabih rezultatih postal preveč agresiven, kar običajno pokaže že na ogrevanju:“Jorge se mora umiriti. Na ogrevalnih krogih v letošnji sezoni gre znova in znova preko meje dobrega okusa. Vse skupaj postaja smešno. V Mugellu me je na ogrevanju nevarno prehitel. Ni bilo daleč, da bi oba dirko zaključila že pred samim startom. V Jerezu je v šestem zavoju kmalu naletel v Marca Marqueza, tudi tam je bilo zelo blizu, da bi oba odstopila. Razumem Lorenzove frustracije, saj mu v letošnji sezoni ne gre prav dobro, a tu se gre za varnost ostalih, tako da je njegovo početje povsem neopravičljivo in nedopustno.”

Podobnega mnenja je tudi Yamahin Maverick Vinales, ki je po minuli dirki dejal, da si je Lorenzo letos privoščil že kar nekaj začetniških napak. Do izkušenega Španca je bil bolj razumljiv Cal Crutchlow. Britanec je mnenja, da gre pri vsem tem le za Lorenzov način vožnje:“Takšen je njegov stil. V razredu motoGP dirka že več kot desetletje in od vedno je veljal za agresivnega voznika. V tem ne vidim nobene težave.”

Lorenzo je v letošnji sezoni najelitnejšega razreda trenutno šele na 15. mestu, zbral je vsega 19 točk. Doslej je bila za 32-letnika sicer najslabša lanska sezona, ki jo je zaključil na devetem mestu v skupnem seštevku.