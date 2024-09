Jack Miller zapolnil še zadnji prost sedež v prihodnji sezoni razreda MotoGP

OGLAS

29-letnik je po dveh sezonah pri KTM-ju ostal brez sedeža in bil v nevarnosti, da zapusti motoGP. Priznal je, da v poletnem premoru ni prejel nobenih ponudb. Zdaj je podpisal pogodbo, ki ga veže za sezono 2025. V ekipi Pramac Yamaha bo z moštvenim kolegom Miguelom Oliveiro bosta skušala pomagati Yamahi do stare slave in se boriti za priključek najboljšim ekipam v prvenstvu motoGP.

Jack Miller FOTO: AP icon-expand

Yamaha je sprva načrtovala, da bo v Pramac pripeljala novinca iz Moto2, a po srečanju z Millerjevim menedžerjem Akijem Ajojem in komercialnim vodjem motoGP, Danom Rossomondom, se je odločila za izkušenega Millerja. Avstralec, ki je v svoji karieri v najvišjem razredu motociklizma tekmoval za Hondo, Ducati in KTM, se Pramacu pridružuje s štirimi zmagami in 23 uvrstitvami na stopničke.

"Z veseljem sporočamo, da se Jack pridružuje ekipi Prima Pramac Racing, in toplo ga pozdravljamo v Yamaha MotoGP družini," je dejal vodja Yamahe Lin Jarvis."Z desetletjem izkušenj v MotoGP in s tremi različnimi proizvajalci bo Jack velika pridobitev za Yamaho. Njegova hitrost, znanje, delovna etika in timski duh bodo ključni za naš projekt, saj načrtujemo izboljšave zmogljivosti modela M1 v letu 2025 in naprej. Yamaha ga bo podpirala na vsakem koraku," je še dodal.

