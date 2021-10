Jarvis: Ne omenjajte mi Vinalesa, zaradi njega je ekipa izgubila cel kup točk, tudi kakšno zmago

Direktor dirkaškega oddelka pri Yamahi je precizno razčlenil vzroke, zakaj Yamaha v tej sezoni verjetno ne bo osvojila konstruktorskega naslova. "Veliko dirk smo izgubili zaradi "primera" Maverick Vinales. V Sachsenringu je bil pod pričakovanji, na VN Stirie v Avstriji je naredil neumnost, zaradi katere ni smel nastopiti na VN Avstrije. Sledila je prekinitev pogodbe in na dirkah v Aragonu in Silverstonu smo imeli v sedlu druga dirkača. Cal Crutchlow seveda ni mogel popraviti izgubljenega, če potegnem črto lahko rečem, da smo po cesti pustili veliko bero točk na omenjenih preizkušnjah. Tako v boju za naslov kot tudi v lovu na konstruktorsko lovoriko." Glede na to, da bi Maverick Vinales po koncu sezone tako ali tako zapustil ekipo, je, po mnenju Lina Jarvisa še dobro, da so se pri Yamahi odločili za predčasno prekinitev sodelovanja. "V nasprotnem primeru bi bila škoda še večja, v to sem prepričan." Do neke mere to en drži, saj nasledniki Vinalesa pri Yamahi niso prinesli uspehov ... "Novi Quartarorijevi kolegi še niso prinesli točk. Zavedamo se, da je težko nadomestnim dirkačem. Vsako leto je v karavani vse več dobrih dirkačev in je vedno bolj zahtevna pot med dobitnike točk. Še posebej za tiste, ki se ekipi priključujejo med sezono."