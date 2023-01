Jarvis: Nov motocikel? Ideja je, da smo agresivni, da gremo v boj, da gremo v vojno

Prva, ki je predstavila svoje barve v boju za naslov svetovnega prvaka, je Yamaha. Fabio Quartararo je odločen, da bo v prihajajoči sezoni v kraljevskem razredu lovoriko pridirkal nazaj japonski ekipi. Zima je v prvenstvu motoGP namenjena predvsem konstruktorjem, da v čim krajšem času uspejo narediti čim večji napredek v primerjavi s tekmeci. Tega se nadejajo pri Yamahi, ki je v minuli sezoni po napetem boju ostala brez tako želene lovorike. Yamaha bo v letu 2023 nastopala v nekoliko agresivnejši modro-črni kombinaciji. "Veselim se novih poslikav, leto začnemo z novim začetkom, zato je vselej dobro sezono začeti s tem motociklom," pravi nekdanji šampion kraljevega razreda motoGP Fabio Quartararo . "Ta motocikel je nekoliko bolj agresiven, mladosten, vidi se, da ima kamuflažne barve, kar se ni zgodilo ponesreči. Ustvaril ga je eden najboljših oblikovalcev na svetu, Aldo Drudi iz Italije, in ideja je, da smo agresivni, da gremo v boj, da gremo v vojno," je dodal šef Yamahe Lin Jarvis.

A to še zlasti ne bo dovolj za boj proti izjemno hitrim Ducatijem. Za povrh vsega si je Fabio Quartararo decembra pri treningu z motokrosom zlomil zapestje. "Ne bom še tekmoval, temveč iskal občutke na motociklu in skušal nazaj dobiti moč v rokah. To sem nadvse pogrešal. Mesec dni zime nisem uspel trenirati na motociklu, temveč predvsem z vidika fizične priprave."

Prva zimska testiranja bodo na sporedu od 10. do 12. februarja v Sepangu v Maleziji.