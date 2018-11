Jarvis odločno napovedal spremembe pri Yamahi: Potrebujemo nove ljudi!

490 dni, oziroma 26 dirk, toliko časa moštvo Yamaha ni okusili slasti zmage v elitnem motociklističnem razredu. Najdaljši niz brez zmage za moštvo s sedežem v Hamamacuju je prekinil Maverick Vinales, ki je prepričljivo zmagal na dirki za VN Avstralije na Phillip Islandu. A omenjena zmaga je zgolj obliž na letošnje rane. Vinales in Valentino Rossista bila namreč na večini dirk zelo nekonkurenčna Ducatijem in Hondam in tako posledično ostala brez možnosti, da bi se borila za naslov svetovnega prvaka, katere je še sedmič v karieri osvojil Marc Maquez. Vinalesova zmaga pa jim je kljub vsemu dala nekaj novega zagona, nekaj nove motivacije za prihodnjo sezono, v katero bo moštvo vstopilo zelo spremenjeno, vsaj če gre verjeti besedam Lina Jarvisa."Skozi celotno sezono smo imeli nešteto srečanj in pogovorov, na katerih smo ocenjevali letošnjo sezoni in iskali rešitve za prihodnjo. Maverickova zmaga še ne pomeni, da smo rešili vse težave, čaka nas še veliko dela, če želimo biti pripravljeni za prihodnjo sezono," je uvodoma dejal šef moštva Yamaha.

"Kakorkoli, Maverickova zmaga nam je dala nekaj prepotrebne dobre volje in samozavesti. Vsem je padlo veliko breme z ramen in služi kot velika motivacija za prihodnjo sezono, saj smo že začrtali glavne smernice, kako bo moštvo strukturirano v prihodnje," nadaljuje Jarvis, ki je bil v letošnji sezoni ves čas pod pritiskom in mnogi so pričakovali, da v prihodnji sezoni ne bo več vodil moštva iz Hamamacuja.

"Ta zmaga vseeno ne pomeni, da se bomo sprostili in si rekli, da je motocikel brezhiben in da smo rešili vse težave. Ravno nasprotno. Čakajo nas še večje spremembe, da dosežemo želeni napredek. Prezgodaj je še govoriti, kako velike bodo te spremembe, a lahko vam zatrdim, da bodo v prihodnji sezoni v naši garaži številni novi obrazi,"je o napovedanih spremembah še dodal Jarvis, ki bo še prihodnji dve sezoni sodeloval z Rossijem in Vinalesom, saj oba dirkača pogodba z Yamaho veže do konca leta 2020.