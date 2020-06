'Nekateri člani Yamahe ne morejo v Evropo, tako bomo težko dirkali'

"V tem trenutku je največja skrb Yamahe prosto potovanje avstralskih in japonskih članov ekipe. V tem trenutku ne morejo poleteti v Evropo, četudi je bil njihov test na okužbo z novim koronavirusom negativen. V Avstraliji so zdaj uvedli sistem, ki omogoča izjeme za tiste, ki imajo pomembne poklicne obveznosti, mi pa smo že zaprosili za dovoljenje za naše tehnike"je za Speedweekpotarnal Lin Jarvis.

Šlo naj bi za deset tehnikov, sedem je Japoncev, trije pa so Avstralci. Pred zagonom motociklističnega dogajanja bi njihova dolgotrajnejša odsotnost seveda močno škodovala načrtom tovarne iz Ivate, ki je ob Hondi in Suzukiju ena od treh japonskih članic motociklističnega prvenstva.Aprilia in Ducati imata sedež v Italiji, KTM pa v Avstriji.

'Če ne bodo mogli v Evropo, bomo težko dirkali'

Vsaj na papirju so zato evropska tovarniška in poltovarniška moštva trenutno v prednosti pred japonskimi rivali, še bolj pa po tem, ko je postalo jasno, da bo prvih 13 dirk na sporedu v Evropi. Čezoceanske preizkušnje bodo v najboljšem primeru na sporedu v zaključku sezone, so že pred časom napovedali pri vodstvu prvenstva MotoGP.

"Jasno smo povedali, da lahko v svetovnem prvenstvu sodelujemo le v primeru, da najdemo rešitev. Sodelovanje naših japonskih inženirjev je še posebej pomembno, če ne bodo mogli v Evropo, bomo težko dirkali,"je še opozoril Jarvis. "Ne gre le za Yamaho, tudi Honda in Suzuki sta na udaru in to bi bila prednost za evropske ekipe, ki bi lahko tekmovale s celotnimi ekipami. Pomembno je, da to težavo razrešijo, ker nas skrbi, da bi v nasprotnem primeru na naše sodelovanje to lahko močno vplivalo."