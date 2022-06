Jarvis: Quartararo je čist dirkač in ni si zaslužil kazni

Francoz Fabio Quartararo, aktualni svetovni prvak kraljevega razreda motoGP in hkrati tudi (močno) vodilni v tej motociklistični sezoni, zadnje dirke pred daljšim poletnim premorom ni končal. Prvi dirkač Yamahe je padel v petem krogu in dirko nadaljeval povsem v ozadju, toda v 13. krogu se je še enkrat znašel na tleh in nato dokončno odnehal. S tem je spet odprl boj za naslov prvaka, kjer ima v skupnem seštevku 21 točk prednosti pred prvim zasledovalcem Aleixom Espargarojem. Dirkače v motociklističnem SP zdaj čaka poletni premor, saj bo naslednja dirka v Silverstonu na sporedu šele 7. avgusta.

Prva napaka Francoza Fabia Quartararoja je bila skorajda usodna tudi za Aleixa Espargaroja.

Fabio Quartararo po VN Nizozemske ostaja pri 172 točkah, kar še vedno pomeni, da krepko vodi v SP. A so se tekmeci približali, Aleix Espargaro je zdaj pri 151 točkah, Francoz Johann Zarco je tretji s 114. Francesco Bagnaia jih ima točno 106.

Ta se mu namreč ni mogel izogniti in je tudi zapeljal v pesek, potem pa se je moral še sam prebijati nazaj proti vodilnim. A je bil pri tem uspešnejši, saj je bil kmalu spet v deseterici, z vztrajnostjo in napadi prav do konca pa se je v zadnjem krogu še prebil tik pod stopničke in tako ob odstopu Francoza iztržil relativno veliko točk v SP, kjer je glavni izzivalec aktualnega svetovnega prvaka iz Nice. Iz njegove ekipe prihajajo ostri protesti, najbolj glasen je šef Lin Jarvis, saj so mnenja, da si njihov prvi varovanec ni zaslužil kazni.

icon-expand Fabio Quartararo FOTO: motogp.com

Na naslednji dirki, šlo bo za VN Velike Britanije v Silverstonu v začetku avgusta, bo Francoz predvidoma moral odpeljati dolg krog. "Yamaha in tudi Quartararo sta vedno zagovarjala športni duh in pravično tekmo tako izven steze kot na stezi. Mislim, da je Fabio dirkač, ki te stvari dokazuje iz dirke v dirko. Je čist dirkač, če se smem izraziti na takšen način," je šef ekipe Yamaha Lin Jarvis komentiral kazen, ki so jo odgovorni prilepili Quartararoju.

Francoza bo Assen tudi brez te kazni še nekaj časa lovil v spanju. Zanj je bila VN Nizozemske namreč pravi pravcati polom. Še dobro, da se ob vseh težavah ni poškodoval. "Žalostni smo in jezni hkrati, kako se tolmači kazen, ki so jo prisodili Fabiu. Ob tem se nanjo sploh ne moremo pritožiti. Tudi športno razsodišče v Lozani nam ne more pomagati," je bil slikovit Lin Jarvis.

icon-expand Lin Jarvis FOTO: MotoGP

"Odločitve morajo biti sprejete takoj in s strani odgovornih ljudi. Predvsem čas, v katerem so odločitve sprejete, mora biti točno določen. V primeru Quartararoja je veliko nedoslednosti," Jarvisu razlaga kazni sploh ni všeč.

"Ponavljam, Fabio je čist dirkač. Nikoli ni imel težav z drugimi dirkači in redko je prepoznan kot tekmovalec, ki druge spravlja v težave. Še več, mislim, da so v motociklistični karavani redki primeri, kot je Fabio Quartararo. Ni nam všeč, da lepijo nanj nekatere stvari, ki si jih ne zasluži. Lahko je zgled vsem, ne pa dirkač, na katerega kažejo s prstom," je za Corriere Dello Sport še dejal Lin Jarvis. Obramba japonske ekipe gre v smer, da Quartararo ni naredil napake, ki bi terjala kazen, pač pa se je zgodila nesreča na dirki, na katero nima vpliva.

