Jarvis: Quartararo? Zmaguje podobno kot Rossi – z nasmeškom

Če bi Italijan ostal na prvem mestu, bi odločitev o prvaku prestavil vsaj na naslednjo dirko na Portugalskem. Toda v 23. krogu je naredil napako in zdrsnil v pesek, takšen razplet pa je omogočil Francozu, da je prvič v karieri postal prvak v kraljevskem razredu. Ko je Bagnaia razočaran obležal v pesku in so se v Ducatijevi garaži prijeli za glave, so pri Yamahi Francozu pokazali le tablo, da je njegov tekmec odstopil. Vse je bilo jasno, a Francoz še dolgo po dirki ni mogel verjeti, da je res prvak. Že ob stezi so mu pripravili krajšo slovesnost in dobil je posebno obarvano čelado za prvaka, a bo potreboval še nekaj časa, da bo zbral misli. Ob tem je postal sploh prvi dirkač iz te države na vrhu stopničk po Regisu Laconiju leta 1999. "Quartararo? Njegova notranja moč nas je navdušila. Močan fant je in to pri 22 letih. Redko to vidiš," je pogovor za Corriere Dello Sport začel šef Yamahine ekipe Lin Jarvis, ki je vrsto let uspešno sodeloval z odhajajočim Valentinom Rossijem.