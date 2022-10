Jarvis se spominja in hrabri: Rossi je leta 2006 brez naslova ostal prav na zadnji dirki

Branilec naslova zdaj za Italijanom zaostaja za 23 točk. Bagnaia se je na dirkališču v Sepangu podpisal pod svojo sedmo zmago v sezoni, potem ko je bil v kvalifikacijah komaj deveti. Da je Ducati z Bagnaio pred zadnjo dirko v Valencii v veliki točkovni in tudi moralni prednosti, je jasno vsem. Tudi šefu Yamahe Linu Jarvisu , ki pa svojo ekipo, kot tudi glavnega aduta Quartararoja, opominja in hrabri hkrati s podatki iz preteklosti ... " V našem športu se lahko zgodi marsikaj. Lahko se še zgodi prav vse ," je za Corriere Dello Sport začel Jarvis in ponudil podatek iz preteklosti.

"Pisalo se je leto 2006 in naš Valentino Rossi je bil tik pred osvojitvijo naslova svetovnega prvaka. Zdelo se je, da ga prav nič ne more zaustaviti na poti do naslova. Mislim, popravite me, če se motim, da je potreboval sedmo ali osmo mesto, da bi ohranil zadostno točkovno prednost. A zgodilo se je nekaj nepredvidljivega. Vale je nekaj krogov pred koncem dirke v Valencii padel, naslov prvaka pa je odšel v roke pokojnega Nickyja Haydna. Bil je to Avstralčev prvi in tudi edini naslov," se spominja Lin Jarvis in na ta način hrabri garažo Fabia Quartararoja, da (naj) še verjame v čudež.