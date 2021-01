Jarvis: Bali smo se, da bodo druge ekipe 'skočile' na Quartararoja

Nekateri mediji že od samega začetka, ko je bilo jasno, kdo bo v prihodnje v kraljevem razredu dirkal za ekipo Yamaha v naslednjih letih, izražajo – milo rečeno – skepticizem. "Se je morda ta japonska ekipa prehitro in predvsem brez tehtnega premisleka odločila za dvojec Maverick Vinales-Fabio Quartararo, ki je bil potrjen že 28. januarja 2020?" se spominja italijanski časnik Corriere Dello Sportin žogico predaja šefu ekipe Linu Jarvisu ... "Zadovoljni smo z izborom. Enotni smo bili, da je to za ekipo najboljša rešitev, da sta omenjena dirkača tista, ki nas lahko popeljeta do želenih vrhunskih rezultatov," je italijanskemu časniku hitel razlagati Jarvis, ki je vrsto let sodeloval z Valentinom Rossijem in tudi Jorgejem Lorenzem, zato ve, kako se osvajajo prvenstva, pa čeprav v zadnjih letih Yamaha ni več največji favorit niti za zmage na posameznih dirkah niti v boju za laskavi naslov svetovnega prvaka. "Tako smo se odločili tudi zato, ker nismo želeli iti v boj z drugimi ekipami, ki so prav tako napadale in vabile iste dirkače. Ljudje so preprosto 'skakali' na Quartararoja. Tvegali bi, če ne bi že takrat odreagirali in že takrat kompletirali ekipo za prihodnost," se "pravda" Lin Jarvis, ki je vesel, da je bila že konec januarja lani znana sestava ekipe za prihajajočo sezono.