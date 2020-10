Je Vinales že vrgel puško v koruzo? 'Zelo težko bo osvojiti naslov'

Maverick Vinales v skupnem seštevku sicer zaseda tretje mesto in za vodilnim Joanom Mirom zaostaja za 19 točk. A kljub neravno velikemu zaostanku za dirkačem Suzukija, ki v letošnji sezoni vodi brez ene same zmage, Vinales pred zadnjimi tremi dirkami (VN Evrope v Valencii, VN Valencie in VN Portugalske v Portimau) ni najbolj optimističen. "Delamo veliko napak, tudi po tehnični plati. Bomo videli," je med vrsticami malce pokritiziral Yamahino ekipo. "Ne morem veliko povedati. Na zadnji dirki v Alcanizu motor ni deloval. Imel sem veliko težav. Nekaj, česar ne morem razumeti, je to, kako lahko tako hitro vozim na četrtem prostem treningu, nato pa na dirki ne morem izenačiti teh časov kroga," je potarnal Katalonec v japonsko-italijanski ekipi. "Vse, kar lahko naredim, je, da ostanem miren, sproščen in dam Yamahi čim boljše povratne informacije,"je dodal Vinales, zmagovalec VN Emilije Romanje.