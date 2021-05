Vinales prevozil več kot 100 krogov, Marquez hitro obupal

Testiranja na stezi v Andaluziji so se udeležili vsi dirkači motoGP razen Fabia Quartararoja (zaradi težave s poškodbo roke je odpotoval v Francijo na zdravniški pregled) in Stefana Bradla. Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) je bil v prvem planu, saj je na dirkališču Jerez–Angel Nieto postavil najboljši čas (1:36.879) in bil na koncu dolgega dneva na vrhu razpredelnice doseženih časov s prednostjo 0,034 sekunde pred dirkačema Suzukija Alexom Rinsom(Team Suzuki Ecstar) in 0,431 sekunde pred aktualnim prvakom razreda motoGP Joanom Mirom (Team Suzuki Ecstar).

Da je bil zares dolg dan, je Vinales potrdil s številom krogov, ki jih je opravil danes (101), drugi najboljši v tem elementu je bil Pol Espargaro (89 krogov). Rins jih je opravil 59, Mir pa 64. Zmagovalec VN Španije Jack Miller (Ducati Lenovo Team) in njegov moštveni kolega Francesco Bagnaiasta skupaj prevozila 84 krogov. Tudi veteran Valentino Rossi ni počival, "nabral" je 73 krogov, a njegov čas ni bil med najboljšimi – bil je nekje v zlati sredini celotne konkurence (1:37.700).