Jerez: ali nas znova čaka epska bitka med M. Marquezom in Bagnaio?

Veliko ljudi razumljivo pričakuje novo bitko med rivaloma in moštvenima kolegoma, toda ... Letos so se stvari nekoliko obrnile na glavo. V lanski sezoni je bil Marquez sploh prvič znova dovolj konkurenčen, da se je vpletel v boj za vrh. Letos je dokazal, da trenutno ni nikogar blizu, ki bi ga lahko snel z vrha.

Bagnaia zaseda trenutno tretje mesto v prvenstvu in za vodilnim Špancem zaostaja 26 točk. Pred njim je še mlajši brat Španca Alex Marquez. Ključna slabost Italijana v lanski sezoni je bila nekonstantnost in premajhna hitrost na sobotnih sprint dirkah (za kar je okrivil ponavljajoče se spremembe ravnotežja na svojem motociklu, ki so jih povzročile manjše posode za gorivo, predpisane za krajše dirke). Kaj lahko pričakujemo od glavne nedeljske dirke, bo že veliko povedalo sobotno dogajanje. "Nobenega dvoma ni, da bo Bagnaia na veliki nagradi popolnoma pripravljen, ker je na nedeljskih dirkah hitrejši. Njegovi dosežki to kažejo, nenazadnje je zmagal na zadnjih treh dirkah v Jerezu," so razpredali na Crash MotoGP Podkastu.