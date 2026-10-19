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MotoGP

'Jezen sem na tistega zgoraj. To sem povedal celo papežu'

Modena, 19. 10. 2026 09.07 pred 32 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Marko Juvan
Paolo in Rossella Simoncelli - 1

Je to res? Čas res tako hitro beži? Še dan ali dva in minilo bo točno petnajst let po tragični smrti motociklista Marca Simoncellija na dirki za VN Malezije v Sepangu. Oče Paolo ves ta čak ostaja v svetu motocikliuzma. Ob bližajočem se žalostni obletnici smrti je Paolo dal (čustven) intervju za Gazzetto Dello Sport.

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Oče mnogo prezgodaj preminulega dirkača Marca Simoncellija je razkril, da Valentino Rossi še vedno sanja njegovega sina. "Občasno se slišiva, se objameva in pogovoriva o njem," pravi Paolo Simoncelli.

Valentino Rossi in Marco Simoncelli
Valentino Rossi in Marco Simoncelli
FOTO: AP

Paolo Simoncelli, oče legendarnega motociklista Marca Simoncellija in vodja ekipe Sic58, tudi (skoraj) 15 let po sinovi smrti o dogodkih, ki so zaznamovali njegovo življenje, govori brez olepševanja. V obsežnem pogovoru za Gazzetto Dello Sport je spregovoril o bolečini, jezi, spominih na sina, odnosu z Valentinom Rossijem in o tem, kako mu je delo v motociklizmu pomagalo preživeti najtežje trenutke.

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Marco Simoncelli je umrl 23. oktobra 2011 pri komaj 24 letih po hudi nesreči na dirkališču Sepang v Maleziji. Kljub tragediji Paolo ni zapustil motociklističnega sveta. "Najlažje bi bilo obrniti hrbet vsemu skupaj. Verjetno bi tako ravnalo 95 odstotkov ljudi," je priznal.

Paolo Simoncelli
Paolo Simoncelli
FOTO: Profimedia

Kot pravi, sta mu in ženi v najtežjih trenutkih pomagali hči Martina ter zavedanje, da sta za sina naredila vse, kar sta lahko. "Nimava pravih obžalovanj. Iskal sem denar, kjer koli sem ga lahko, naredili smo vse, da bi bil Marco srečen. In ko je umrl, je bil srečen, saj je počel tisto, kar je imel najraje na svetu. Dirkanje je bilo njegovo življenje," je povedal.

Rossi ga še vedno sanja

Simoncelli je razkril tudi podrobnosti o posebnem odnosu med Marcom Simoncellijem in Valentinom Rossijem. Med dirkačema se je stkalo iskreno prijateljstvo, ki je presegalo običajne tekmovalne okvire. 

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"Vedno sta imela lep odnos. Marco je Valentina imel za prijatelja in zelo ga je cenil. To, kar se je zgodilo in način, kako se je zgodilo, je bilo težko tudi za Valentina. Življenje zna biti res nenavadno," pravi Simoncelli.

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Z Rossijem ostajata v stikih še danes. "Občasno se slišiva, se vidiva in objameva. Pove mi, da ga včasih sanja. To se dogaja tudi meni. To je povsem normalno," je razkril. "Papežu sem rekel, da sem jezen na njegovega šefa."

Valentino Rossi in Marco Simoncelli
Valentino Rossi in Marco Simoncelli
FOTO: AP

Vrnitev v Sepang, kjer je izgubil sina, ostaja boleča izkušnja. "Boli. Tam stoji spominska plošča, ki so jo postavili fotografi, in vsako leto jo obiščemo. Toda to delo me je rešilo. Pomagalo mi je iti naprej in ostati jezen," je dejal.

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Nato pa izrekel eno najbolj odmevnih misli celotnega pogovora. "Resnično sem jezen na Boga. To sem povedal celo papežu. V roke sem vzel križ in mu rekel: 'Jezen sem na vašega šefa.' Odgovoril mi je, da imam prav."

Paolo in Rossella Simoncelli
Paolo in Rossella Simoncelli
FOTO: Damjan Žibert

Kljub temu priznava, da se je njegov pogled na življenje sčasoma spremenil. "Potem vidiš ljudi, ki trpijo še veliko huje, in ugotoviš, da smrt ni vedno najhujša stvar. Nekateri mi pravijo, da sem močan, toda ko vidiš starše otrok, ki vsak dan živijo z nepredstavljivim trpljenjem, ugotoviš, da so pravi junaki oni. V primerjavi z njimi nisem nihče. Res sem jezen, a na svetu so ljudje, ki jim je še težje," je čustven pogovor za Gazzetto Dello Sport sklenil Paolo Simoncelli.

Razlagalnik

Valentino Rossi, pogosto imenovan 'The Doctor', je eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih motociklistov v zgodovini športa. V svoji dolgi karieri je osvojil devet naslovov svetovnega prvaka v različnih kategorijah razreda Grand Prix. Znan je po svoji karizmi, agresivnem, a premišljenem slogu vožnje ter izjemni sposobnosti razvijanja dirkalnih motociklov, s čimer je močno populariziral motociklizem po vsem svetu in postal globalna športna ikona.

Dirkališče Sepang International Circuit se nahaja v Maleziji, blizu prestolnice Kuala Lumpur. Odprto je bilo leta 1999 in je bilo zasnovano kot eno najsodobnejših dirkališč tistega časa. Znano je po svoji dolžini, širokih stezah in zahtevnih ovinkih, ki zahtevajo visoko stopnjo tehničnega znanja in fizične vzdržljivosti dirkačev. Zaradi tropskega podnebja, ki pogosto prinaša visoko vlažnost in nenadne nalive, velja za eno najbolj nepredvidljivih in fizično napornih prizorišč v koledarju svetovnega prvenstva MotoGP.

V kontekstu motociklizma, kot je ekipa Sic58, ki jo vodi Paolo Simoncelli, 'ekipa' predstavlja kompleksno organizacijo, ki združuje inženirje, mehanike, podatkovne analitike, menedžerje in podporno osebje. Njihova naloga ni le priprava motocikla na vrhunsko zmogljivost, temveč tudi strateško vodenje dirkača med dirkaškim koncem tedna. Takšne ekipe pogosto delujejo kot 'inkubatorji' mladih talentov, kjer jim nudijo tehnično znanje in mentorstvo za preboj v najvišje razrede svetovnega motociklizma.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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motogp simoncelli

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Big M
19. 10. 2026 09.59
"Oče Paolo ves ta čak ostaja v svetu motocikliuzma." Stavek ki je za na steno!
Odgovori
0 0
FlatyEric
19. 10. 2026 09.53
Marco bo za mene skupaj z Valentinom ostal eno od največjih imen tega športa.
Odgovori
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