Joan Mir: Dirkanje po mokrem v Spielbergu je zelo nevarno

Joan Mir je bil na obeh prostih treningih v petek v odlični formi. Oba prosta treninga tako v suhih kot v mokrih razmerah je končal z enim od najboljših treh časov. Na prvem prostem treningu je vodil tempo, dokler ni njegovega časa za osem stotink sekunde izboljšal Takaki Nakagami (Honda LCR IDEMITSU). Tudi na drugem prostem treningu Mir ni popuščal in je med glavnimi favoriti za zmago na nedeljski dirki.

Kljub odličnim časom je dirkanje v mokrih razmerah v Spielbergu opisal z naslednjimi besedami: "Zelo nevarno je, še posebej prvi ovinek, ker je tam zelo spolzko in mokro. Tretji ovinek pa je zelo nevaren, če se ne ponesrečiš sam. Ni problema, če padeš sam, ampak v skupini je ta del dirkališča zelo nevaren. Ne vem, kaj moramo storiti, ampak po pravici povedano, v mokrih razmerah tu ni varno."

O svojih možnostih na dirki je bil Španec zelo optimističen: "Počutim se zelo močnega pri zaviranju. Mislim, da se moramo osredotočiti na pospeške. Pri njih izgubljam malo časa in to lahko popravimo. Potem bomo zelo močni in upam, da nam bo uspelo narediti korak naprej."