Mir najhitrejši, dirkača Yamahe ostala v garaži

Na dirkališču v Sepangu je najboljši čas Honde postavil Aleix Espargaro na lanskem "shakedown weeku", leto dni kasneje pa ga je porušil najboljši dirkač drugega dneva Joan Mir . Pod 1:56 je krog odpeljal tudi Franco Morbidelli , tik za njim pa je trening sklenil njegov moštveni kolega Fabio Di Giannantonio . V konkurenci 17 tekmovalcev je aktualni prvak Marc Marquez , ki je bil na torkovem treningu najhitrejši, končal na 15. mestu. "Slab dan, predvsem zaradi popoldanskega dežja. Vremenska napoved je bila drugačna, imeli smo velike načrte, ampak bomo z našim napredkom pač nadaljevali jutri," je po koncu dirkaškega dela drugega dneva treningov povedal Marquez.

Zjutraj so sicer nekateri dirkači beležili odlične čase, popoldanske aktivnosti pa so, kot že rečeno, skrajšali zaradi slabega vremena. Tudi tokrat je bila osmoljenka dneva ekipa Yamahe. Na torkovem treningu si je Fabio Quartararo ob padcu zlomil prst, lažje poškodoval roko in posledično sklenil s preizkušanjem motocikla v Sepangu, na sredinem treningu pa se zaradi tehničnih težav ni pojavil noben Yamahin dirkač. "Včeraj se je Fabio ustavil na stezi. Ugotovili smo, kaj je problem, nismo pa še našli rešitve. Prioriteta je varnost dirkačev, tako da smo se odločili, da ne bomo prisotni na testiranjih in da bomo reševali težave," je dejal vodja ekipe Massimo Meregalli.