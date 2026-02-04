Naslovnica
MotoGP

Mir najhitrejši, dirkača Yamahe ostala v garaži

Sepang, 04. 02. 2026 16.15 pred 11 dnevi 2 min branja 6

Avtor:
A.M.
Joan Mir

Drugi dan testiranj MotoGP v Sepangu je pripadel Joanu Miru, ki je postal najhitrejši dirkač Honde na tem prizorišču. Tik za njim sta končala dirkača ekipe VR46 Franco Morbidelli in Fabio Di Giannantonio. Zaradi tehničnih težav sta v garaži ostala motocikla Yamahe.

Na dirkališču v Sepangu je najboljši čas Honde postavil Aleix Espargaro na lanskem "shakedown weeku", leto dni kasneje pa ga je porušil najboljši dirkač drugega dneva Joan Mir. Pod 1:56 je krog odpeljal tudi Franco Morbidelli, tik za njim pa je trening sklenil njegov moštveni kolega Fabio Di Giannantonio. V konkurenci 17 tekmovalcev je aktualni prvak Marc Marquez, ki je bil na torkovem treningu najhitrejši, končal na 15. mestu. "Slab dan, predvsem zaradi popoldanskega dežja. Vremenska napoved je bila drugačna, imeli smo velike načrte, ampak bomo z našim napredkom pač nadaljevali jutri," je po koncu dirkaškega dela drugega dneva treningov povedal Marquez.

Zjutraj so sicer nekateri dirkači beležili odlične čase, popoldanske aktivnosti pa so, kot že rečeno, skrajšali zaradi slabega vremena. Tudi tokrat je bila osmoljenka dneva ekipa Yamahe. Na torkovem treningu si je Fabio Quartararo ob padcu zlomil prst, lažje poškodoval roko in posledično sklenil s preizkušanjem motocikla v Sepangu, na sredinem treningu pa se zaradi tehničnih težav ni pojavil noben Yamahin dirkač. "Včeraj se je Fabio ustavil na stezi. Ugotovili smo, kaj je problem, nismo pa še našli rešitve. Prioriteta je varnost dirkačev, tako da smo se odločili, da ne bomo prisotni na testiranjih in da bomo reševali težave," je dejal vodja ekipe Massimo Meregalli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
motogp trening sepang

Leški: Ko sprejmeš takšno odločitev, pride tudi do krize identitete

Marquez po poškodbi hitro pokazal zobe

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tenma
04. 02. 2026 20.05
Miler je izjavil, da se toprak pelje z Yamaho kot da bi vozil čopr :D
Odgovori
-11
1 12
Tenma
04. 02. 2026 19.53
Toprak baje izjavil: "potrebujem hitrejši motor". Zanimivo na kako karto je šel, zdj bo skos motor kriv...
Odgovori
-10
1 11
Mean Cat
04. 02. 2026 21.26
Turek je bolj za novo Harley-Davidson Bagger prvenstvo kot pa za neko resno dirkanje
Odgovori
-10
2 12
Mean Cat
04. 02. 2026 19.20
Zaradi tehničnih težav sta v garaži ostala motocikla Yamahe......A samo dva motocikla od šestih......Medtem so morali preostali Yamahini dirkači – po poškodbi Fabia Quartarara – izpustiti celoten drugi dan, medtem ko je tovarna preiskovala tehnično težavo.
Odgovori
-11
0 11
Mean Cat
04. 02. 2026 19.21
Polovicarji.....
Odgovori
-12
0 12
flojdi
04. 02. 2026 17.41
Teli vsi so pa face.kaj vse delajo skupaj z motorji..fowš sem jim
Odgovori
+5
9 4
