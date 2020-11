Suzuki in Joan Mir: tveganje, ki se je izkazalo za zadetek v polno

Joan Mir je na VN Valencie okronal izjemno sezono, v kateri je najprej prišel do svojih prvih stopničk med elito, nato tudi do prve zmage, na koncu pa je za češnjo na torti osvojil celo naslov prvaka. Ob uspehu 23-letnega Španca so si zagotovo oddahnili tudi pri Suzukiju, pri katerem so kar 20 let čakali na novi naslov. Na koncu se je tveganje japonskega proizvajalca, ki je pred sezono 2019 pogodbo med elito ponudil tedaj šestemu dirkaču drugega razreda, izkazalo za zadetek v polno.

Potem ko je v sezoni 2017 slavil naslov prvaka v razredu moto3, se Joan Mir leto kasneje v drugem kakovostnem razredu ni najbolje znašel. Sezono je sklenil kot šesti, kljub temu pa je presenetljivo dobil priložnost v motoGP, ko mu je pogodbo ponudil Suzuki. In manj kot dve leti kasneje je Španec presenetljiv prvak sezone 2020, česar pa, kot je priznal po VN Valencie, s katero je dokončno potrdil naslov, niti sam ni pričakoval: "To je bil moj cilj, odkar sem jih štel deset. Za to sem se boril vse življenje. Iskreno pa nisem pričakoval, da mi bo uspelo že tako hitro. V prihodnosti zagotovo, v drugi sezoni pa vsekakor ne." Mnogi so dvomili v njegovo odločitev, ko se je po le eni sezoni v moto2 podal v elitni razred k Suzukijevi ekipi, ki je takrat skoraj dve desetletji čakala na novega prvaka. "Žrtvoval sem leto v moto2. Običajno bi tam preživel dve sezoni, a sem takrat dobil zanimivo ponudbo in odločil sem se, da jo bom sprejel. Na koncu se je izkazalo, da sem sprejel pravo odločitev. Nisem si mislil, da ima Suzukijev motocikel takšen potencial. Da sem ekipi privozil prvo zmago po 20 letih, je nekaj posebnega, zato sem še bolj vesel, kot bi bil sicer. Neverjetno je." PREBERI ŠE Po osvojenem naslovu: Nimam besed, s katerimi bi opisal te občutke Na vprašanje, kako bi odreagiral, če bi mu na začetku lanske sezone povedali, da bo letos postal prvak, je Mir odgovoril:"Rekel bi vam, da ste nori. Iz leta v leto in iz dirke v dirko sem bil boljši, kar je bilo pri mojem uspehu ključno." Mir je dirko v Valencii sicer začel kot 12., na koncu pa mu je uspelo priti do sedmega mesta, kar je bilo dovolj za potrditev naslova. Čeprav se je zdelo, da na motociklu nadzoruje situacijo, je kasneje priznal, da je bil vse prej kot miren:"Deloval sem sproščen in brez pritiska, a v resnici nisem bil niti malo umirjen. Bil sem izjemno živčen. Celotna sezona je bil stresna. Niti ne toliko na stezi, temveč bolj zaradi dogajanja izven dirkališč. Doma sem moral paziti, da slučajno ne bi prišel v stik z okuženim, kar je izredno zahtevno, tudi na mentalni ravni, saj si posledično vseskozi pod pritiskom. Rad bi se zahvalil celotni ekipi, ki je glede tega zares storila najboljše možno delo." PREBERI ŠE Miru naslov svetovnega prvaka, Morbidelliju pa zmaga na VN Valencie 23-letnik je sezono sicer začel vse prej kot šampionsko, saj je na prvih treh dirkah zbral vsega 11 točk, kar dvakrat pa preizkušnje sploh ni zaključil. Krivuljo forme sta dvignili dirki v Spielbergu – na VN Avstrije je bil drugi, na VN Štajerske pa četrti. "V Avstriji sem ugotovil, da sem lahko zares hiter, a šele po Misanu in Barceloni sem spoznal, da se bom boril za naslov, če mi bo uspelo na motociklu zadržati prave občutke,"je trenutke, ko se je lomila sezona, še opisal Mir.