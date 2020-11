Po osvojenem naslovu: Nimam besed, s katerimi bi opisal te občutke

"Neverjetno, neverjetno, neverjetno. Nimam besed, s katerimi bi lahko opisal te občutke. Za to sem se boril celotno življenje, celotno kariero. In da mi je končno uspelo … Ne morem se smejati, ne morem se jokati, to je mešanica čustev. Samo zelo vesel sem. Trenutno ne morem verjeti, kaj se dogaja. Potreboval bom nekaj časa, da se sprostim in ugotovim, kaj mi je v resnici uspelo," je bil po uspehu kariere pričakovano vzhičen prvi junak VN Valencie Joan Mir.

23-letnik iz Palme de Mallorce je postal šele drugi voznik, ki je uspel slaviti naslov prvaka, odkar je v motoGP leta 2013 vstopil Marc Marquez. Zanimivo pa je, da je tudiJorge Lorenzo, ki je Marqueza ugnal leta 2015, rojen v istem mestu kot Mir."Kot Španec in Majorčan sem izredno ponosen, Joan. Suzukiju si privozil prvi naslov po 20 letih, postal si tretji španski prvak, in to v svoji drugi sezoni. Čestitke, zaslužil si si," je na Twitterju zapisal Lorenzo.