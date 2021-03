Joan Mir: Zmage so kot droga, vedno si želim še več

"Vsi radi vidimo, da nam uspe uresničiti sanje, toda zdaj, ko sem jih uresničil in doživel, si želim še več. To je kot droga. Če bi vedel, ne bi začel ..." se je pošalil aktualni svetovni prvak razreda motoGP. O naslovu ne želi preveč razmišljati, veseli se prihodnosti, ki prinaša nove obračune z najhitrejšimi dirkači na svetu. "Mislim, da bo Morbidelli zelo zahteven nasprotnik, a menim, da je kar težko izbrati glavne rivale, saj je bilo lani veliko zelo močnih dirkačev in tudi letos bo tako. Marc Marquez–če bo zdrav–, bo rival, ki ga bodo morali premagati vsi, zelo hiter bo tudi moj moštveni kolega Alex (Rins)," je o konkurentih za lovoriko razmišljal Suzukijev dirkač.

Dodatno motivacijo mu predstavlja vrnitev Marca Marqueza, čigar okrevanje v zadnjih tednih poteka dobro, zato je pričakovati, da bi lahko videli že na začetku sezone v Katarju, kjer bosta na sporedu dve dirki, ali pa na tretji dirki sezone na Portugalskem.

"Motivirati se je zame enostavno, to pride povsem naravno. Sem še premlad, da bi mi zmanjkovalo motivacije. Upam, da je pred menoj še dolga kariera. Letos bo to sezona, ko se bo Marc Marquez vrnil in rad bi se pomeril z njim na stezi, saj je on tisti, ki je dominiral v zadnjih letih, kar bi mi dovolilo, da se še naprej učim, bolje treniram kot dirkač in izboljšam svojo hitrost," razlogov za upad motivacije zaradi osvojitve naslov in uresničitve sanj ne vidi Joan Mir.

Suzuki v branjenje brez Brivia

Suzuki se v branjenje naslova podaja brez tvorca uspeha Davideja Brivia, kar pa Katalonca sploh ne skrbi. "Izvedel sem preko telefona, toda bil sem na počitnicah in mislil, da je vse skupaj šala," je slovo Brivia, ki se je preselil v formulo 1, pokomentirala številka 36 dirkaške karavane. "Resnica je, da Davideju želim vse najboljše, saj do njega čutim posebno naklonjenost. Toda nisem zaskrbljen zaradi njegovega odhoda, saj popolnoma zaupam ekipi. Vem, da so vsi, ki so del ekipe, zelo sposobni in da njegove odsotnosti ne bomo občutili," je prepričan aktualni svetovni prvak.