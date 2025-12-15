'Jorge je bil v Katarju na najnižji točki, govoril je, da bo umrl'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Svetovni motociklistični prvak elitnega razreda motoGP za sezono 2024 Španec Jorge Martin je sicer nastopil na zadnji dirki lanske sezone v domači Valencii, a je moral zaradi kazni s prejšnjih preizkušenj na dirki dvakrat na kazenski dolgi krog. In v slogu te nesrečne sezone potem je v 15. krogu dirko predčasno končal v boksih.

"Grozno leto je za njim. Bolkje rečeno za nama, saj sem bila ves čas del te nesrečne zgodbe. Že ko sva mislila, da je luč na koncu tunela, se je vse skupaj spet podrlo z novo poškodbo," je madridskemu AS-u v odkritem pogovoru razkrila zaročenka Maria Monfort.

Jorge Martin in Maria Monfort FOTO: AP

Jorge Matin je nastopil le na sedmih dirkah od 22. Tekmovalno leto 2025 pa simbolično končal v slogu, ki ga je spremljal celotno sezono. V boksih po petnajstih odpeljanih krogih. Še prej je moral zaradi kazni dvakrat v kazenski krog. Trčenje, v katerem je spravil na tla sotekmovalca v ekipi Marca Bezzecchija, je vodstvo vzelo pod drobnogled.

Marco Bezzecchi in Jorge Martin FOTO: Dorna

Po zaslišanju dirkača so mu takrat izrekli kazen dvojnega dolgega kroga na nedeljski dirki, v obrazložitvi pa zapisali, da jo je dobil zaradi "vožnje na neodgovoren način, s čimer je povzročil padec". "Zelo ga je potrla ta odločitev. Ni je mogel preboleti. Sploh, ker meni, da ni kriv. Še bolj mu je bilo žal, ker je šlo za trk s prijateljem Marcom Bezzecchijem. Mislim, da je šlo v letu 2025 vse narobe. Še dobro, da se leto izteka," je AS-u zaupala Maria Monfort, ki dobro pomni tudi nesrečni dogodek iz Dohe, ko je na nedeljski dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Katarja grdo padel.

Ob padcu, v katerem se je vanj zaletel še Italijan Fabio Di Giannantonio, si je zlomil več reber, obenem pa si je predrl pljučno krilo ... "Takrat sva bila oba v solzah v bolnišnici, rekel mi je celo da bo umrl. Bilo je grozno, upam, da nikoli več ne bom morala čez to," je še priznala zaročenka nekdanjega svetovnega prvaka.

Martin se je prvič poškodoval še pred začetkom sezone in izpustil prve tri dirke, vrnil se je v Katarju in se spet poškodoval, takrat je bil odsoten sedem dirk. Po drugi vrnitvi je odpeljal štiri dirke, preden je sledil padec na Japonskem. "Sezona iz nočne more, toda Jorge je vedno ponavljal, da ga nič ne more streti in da dokler bo telo še kolikor toliko v dobrem stanju, bo vztrajal na dirkališču. Meni s tem ne olajšuje spremljanje njegovih tekem in celotne kariere, toda sprejela sem, da sem pač dekle dirkača," je AS-u za konec priznala Maria Monfort.

Maria Monfort in Jorge Martin FOTO: AP