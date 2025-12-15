Naslovnica
'Jorge je bil v Katarju na najnižji točki, govoril je, da bo umrl'

Barcelona, 15. 12. 2025 17.57 pred 51 minutami 3 min branja 2

Avtor:
M.J.
Jorge Martin in Maria Monfort

Tovarniški dirkač Aprilie Jorge Martin, ki je imel letos ogromno težav s poškodbami in je nastopil le na sedmih dirkah od 22, je tekmovalno leto 2025 simbolično končal v slogu, ki ga je spremljal celotno sezono. Nastopil je in dirko po petnajstih krogih predčasno končal. Kaj vse je, oziroma kaj vse, sta skozi nesrečno leto 2025 preživela, je v pogovoru za madridski AS razkrila njegova zaročenka Maria Monfort. "Omenjal je celo, da bo umrl."

Svetovni motociklistični prvak elitnega razreda motoGP za sezono 2024 Španec Jorge Martin je sicer nastopil na zadnji dirki lanske sezone v domači Valencii, a je moral zaradi kazni s prejšnjih preizkušenj na dirki dvakrat na kazenski dolgi krog. In v slogu te nesrečne sezone potem je v 15. krogu dirko predčasno končal v boksih. 

Preberi še Martin: Počutil sem se, kot da sem zmagal

"Grozno leto je za njim. Bolkje rečeno za nama, saj sem bila ves čas del te nesrečne zgodbe. Že ko sva mislila, da je luč na koncu tunela, se je vse skupaj spet podrlo z novo poškodbo," je madridskemu AS-u v odkritem pogovoru razkrila zaročenka Maria Monfort.

Jorge Martin in Maria Monfort
Jorge Martin in Maria Monfort
FOTO: AP

Jorge Matin je nastopil le na sedmih dirkah od 22. Tekmovalno leto 2025 pa simbolično končal v slogu, ki ga je spremljal celotno sezono. V boksih po petnajstih odpeljanih krogih. Še prej je moral zaradi kazni dvakrat v kazenski krog. Trčenje, v katerem je spravil na tla sotekmovalca v ekipi Marca Bezzecchija, je vodstvo vzelo pod drobnogled.

Marco Bezzecchi in Jorge Martin
Marco Bezzecchi in Jorge Martin
FOTO: Dorna

Po zaslišanju dirkača so mu takrat izrekli kazen dvojnega dolgega kroga na nedeljski dirki, v obrazložitvi pa zapisali, da jo je dobil zaradi "vožnje na neodgovoren način, s čimer je povzročil padec". "Zelo ga je potrla ta odločitev. Ni je mogel preboleti. Sploh, ker meni, da ni kriv. Še bolj mu je bilo žal, ker je šlo za trk s prijateljem Marcom Bezzecchijem. Mislim, da je šlo v letu 2025 vse narobe. Še dobro, da se leto izteka," je AS-u zaupala Maria Monfort, ki dobro pomni tudi nesrečni dogodek iz Dohe, ko je na nedeljski dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Katarja grdo padel.   

Ob padcu, v katerem se je vanj zaletel še Italijan Fabio Di Giannantonio, si je zlomil več reber, obenem pa si je predrl pljučno krilo ... "Takrat sva bila oba v solzah v bolnišnici, rekel mi je celo da bo umrl. Bilo je grozno, upam, da nikoli več ne bom morala čez to," je še priznala zaročenka nekdanjega svetovnega prvaka.

Preberi še Težavam Martina ni videti konca: po zlomu ključnice ga čaka operacija

Martin se je prvič poškodoval še pred začetkom sezone in izpustil prve tri dirke, vrnil se je v Katarju in se spet poškodoval, takrat je bil odsoten sedem dirk. Po drugi vrnitvi je odpeljal štiri dirke, preden je sledil padec na Japonskem. "Sezona iz nočne more, toda Jorge je vedno ponavljal, da ga nič ne more streti in da dokler bo telo še kolikor toliko v dobrem stanju, bo vztrajal na dirkališču. Meni s tem ne olajšuje spremljanje njegovih tekem in celotne kariere, toda sprejela sem, da sem pač dekle dirkača," je AS-u za konec priznala Maria Monfort.

Maria Monfort in Jorge Martin
Maria Monfort in Jorge Martin
FOTO: AP

Spomnimo, naslov svetovnega prvaka si je že precej pred koncem zagotovil Španec Marc Marquez, ki je zaključni del sezone zaradi poškodbe izpustil. Tudi drugo mesto je bilo že pred zadnjim dejanjem oddano njegovemu mlajšemu bratu Alexu Marquezu, tretje v seštevku SP pa si je po sprintu na zadnji preizkušnji sezone privozil Marco Bezzecchi.

motogp Maria Monfort jorge martin

KOMENTARJI2

JackRussell
15. 12. 2025 18.46
Če bi štartal bolj z rezervo in ne na polno dokler se ne navadi na Aprilio, bi mogoče bilo manj boleče in stresno.
Mean Cat
15. 12. 2025 18.08
bezeci in pa martin nikoli nista bila in tudi se zmerom nista prijatelja
bibaleze
