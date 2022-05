Jorge Lorenzo dobil mesto med legendami razreda motoGP

Španec je bil v soboto na posebni slovesnosti v čast dolgi in uspešni karieri sprejet med legende, v hišo slavnih na dirkališču v Jerezu Angel Nieto, kjer zadnji ovinek nosi njegovo ime. Jorge Lorenzo je leta 2002 v Jerezu debitiral na svetovnem prvenstvu do 125 ccm in takrat se je začel njegov vzpon med najboljše. Leta 2005 se je preselil v razred 250 cc in nato osvojil svoje prvo svetovno prvenstvo z zaporednima naslovoma v letih 2006 in 2007, pri čemer je v dveh sezonah osvojil več kot polovico zmag.

Leto 2016 je bilo njegove zadnje leto pri Yamahi, preden se je leta 2017 preselil k Ducatiju, in po prvi sezoni z nekaj doseženimi stopničkami je Lorenzo leta 2018 trikrat zmagal. Sezono mu je prekinila poškodba in prestopil je v Repsol Hondo za leto 2019, a je po več težavah s poškodbami nato petkratni svetovni prvak ob koncu sezone končal bogato in uspešno kariero.

Leta 2008 je prestopil v razred motoGP, ko je bil "partner" Valentina Rossija pri Yamahi, in je svojo prvo zmago med elito dosegel že na svoji tretji dirki. Leta 2009 je bil podprvak razreda motoGP, leto kasneje pa je le napočil njegov trenutek in sezona je bila skoraj popolna, saj je bil prvič okronan za svetovnega prvaka razreda motoGP. Leta 2011 je šel naslov roke njegovega velikega tekmeca Caseyja Stonerja , preden je leta 2012 Lorenzo ponovno osvojil krono. V letih 2013 in 2014 sta naslova pripadla novemu velikemu tekmecu Marcu Marquezu , preden je bil Lorenzo leta 2015, po še enem velikem dvoboju z Rossijem, ponovno okronan za prvaka.

"Pred 20 leti sem prišel sem, na to progo, da bi debitiral, in v petek sem bil takrat še vedno star le 14 let. Tako sem šel pogledat nekaj ovinkov s skuterjem in videl sem take izjemne dirkače, kot so Cecchinello, Ueda, Vincent, Pedrosa, Poggiali, ki so vsi dirkali. Zame so bili heroji. In videl sem jih, kako dirkajo tako agresivno in tako hitro, da sem se spraševal, ali bi nekoč tudi sam lahko prišel na to raven," je občutke strnil španski dirkač, ki bo 4. maja dopolnil 35 let.

"Sedaj imam čast, da postanem legenda motoGP, da dobim priznanje od Dorne, iz rok Carmela (Ezpeleta, op. p.), ki so me vedno tako dobro obravnavali, in to mi pomeni celo več kot prvenstvo, ki sem ga osvojil. Ker so vse legende motoGP izjemni prvaki, a vseh prvakov ni mogoče imenovati kot legende, zato sem zelo ponosen, da sem del te neverjetne skupine, teh imen. Tako sem srečen, tako hvaležen, da imam življenje, ki ga imam, zahvaljujoč motoGP," je bil izjemno hvaležen in navdušen ob dogajanju Lorenzo.

V neverjetni karieri je Lorenzo zmagal na 68 dirkah in stal na stopničkah za zmagovalce kar 152-krat. Zmagal je na dveh svetovnih prvenstvih 250cc in bil trikrat okronan za svetovnega prvaka elitnega motociklističnega razreda motoGP. Lorenzo se je tako pridružil dolgemu seznamu velikanov tega športa, ki so bili uvrščeni med legende.

Če naštejemo ta legendarna imena, ki so zaznamovala ta šport: Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Mick Doohan, Geoff Duke, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Daijiro Kato, Eddie Lawson, Anton Mang, Angel Nieto, Wayne Rainey, Phil Read, Jim Redman, Kenny Roberts, Kenny Roberts Jr, Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, John Surtees, Carlo Ubbiali, Alex Criville, Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Randy Mamola, Kork Bamola, Dani Pedrosa, Stefan Dörflinger, Jorge 'Aspar' Martinez in pokojni Nicky Hayden.