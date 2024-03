Jorge Martin: Čutim veliko olajšanje

Na dirki VN Portugalske je Jorge Martin prevzel vodstvo že na startu in ga nato ni več izpustil iz rok."Danes nisem imel nobenih težav z motociklom, že v petek sem se z gumo srednje trdote počutil res dobro in danes sem vedel, česa sem zmožen. Od samega začetka sem bil hiter, hotel sem čimprej prevzeti vodstvo in potem sem skušal dirkati tako, da so se mi do konca ohranile gume," je dejal Španec, ki je slavil v Portimau.