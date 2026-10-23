Martin se bo moral prilagoditi svoji Aprilii, Marquez pa razmišlja o dežju

Marco Bezzecchi je z zmago na zadnji dirki na VN Indonezije vsaj v teoriji ostal "med živimi" v bitki za prvaka, kljub temu pa bo zelo težko prehitel vodilna Jorgeja Martina in Marca Marqueza. Vodilna na vrhu lestvice ločita le dve točki, Bezzecchi pa za moštvenim kolegom Martinom zaostaja 46 točk. Iz tedna v teden so vse glasnejša namigovanja, da bodo poskušali vodilni možje pri Aprilii z moštvenimi ukazi vplivati na končni izid na zadnjih štirih ali petih dirkah sezone.

Marc Marquerz, Jorge Martin in Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia

Pri italijanskem moštvu to za zdaj seveda zanikajo, edinega Ducatijevega dirkača v bitki za naslov Marca Marqueza pa te igrice seveda ne zanimajo. Njegov cilj je jasen, nabrati mora čim več točk do konca sezone. Izziv bo velik, saj sta Bezzecchi in Martin zadnje tri dirke venomer zaključila na stopničkah, ampak devetkratni svetovni prvak ne popušča. Na jutranjem prostem treningu je bil najhitrejši, na poznejšem treningu pa je kljub zaostanku za Bezzecchijem in Raulom Fernandezom (Trackhouse Aprilia) še enkrat znova dokazal, da je daleč najhitrejši dirkač na Ducatijevih motociklih.

"Zelo sem vesel, da sem na motociklu začutil to, kar sem želel čutiti tu na Phillip Islandu. Je pa res, da so bile Aprilie zelo hitre, kar smo tudi pričakovali. Na taki stezi z veliko hitrimi ovinki so zelo hitre," je po treningu dejal Marquez. Zaveda pa se, da mu lahko tradicionalno nepredvidljivi vremenski pogoji na Phillip Islandu pomagajo, saj je bil vedno zelo hiter v dežju, ki je napovedan v nedeljo. "Vsak dan je pomemben in danes smo pridno delali, poskusili nekaj novih stvari na motociklu, kar ste lahko videli," je dodal Marquez, ki je govoril o novem aerodinamičnem paketu na njegovem Ducatiju. O vremenu pa je dodal: "Moramo biti pripravljeni, če bo jutri deževalo. Trenutno pa smo konkurenčni v suhih pogojih."

Jorge Martin se bori s svojo Aprilio

Hitri ovinki, ki jih je omenjal Marquez, naj bi bili prednost za dirkače Aprilie, pri Martinu pa je stanje ravno obratno. Priznal je, da v ovinke vstopa prehitro, kar mu povzroča težave pri izhodu iz ovinkov. "To je težava, s katero sem se soočal tudi v preteklosti. V ovinke poskušam zapeljati pri previsoki hitrosti in zamujam pri pospeševanju. Tu je ta težava še večja in bolj opazna, ker moraš ovinke zapuščati pri visokih hitrostih. Zdaj poskušam zavirati bolj zgodaj in v ovinek vstopiti bolj počasi, kar mi pomaga pri pospeševanju."

Kljub temu je optimističen pred sobotno in nedeljsko dirko. "Mislim, da sem danes tu postavil svoj osebni najhitrejši čas kroga, kar me veseli. Moral se bom bolj prilagoditi Apriliinemu slogu vožnje, ker me lani ni bilo tu," je dodal Martin, ki je po dveh drugih mestih na VN Avstrije in Japonske v Indoneziji zasedel tretje mesto.