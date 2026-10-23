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MotoGP

Martin se bo moral prilagoditi svoji Aprilii, Marquez pa razmišlja o dežju

Phillip Island, 23. 10. 2026 13.04 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
M.D.
Marc Marquerz, Jorge Martin in Marco Bezzecchi

V petek se je s prostim treningom in treningom začel zadnji dirkaški konec tedna karavane na slovitem Phillip Islandu. Od naslednje sezone bodo dirkači kraljevskega razreda dirkali po novi stezi v avstralskem mestu Adelaida. Kljub trku z Alexom Marquezom in dvema rdečima zastavama je bil na treningu najhitrejši Marco Bezzecchi. Trenutno vodilni v prvenstvu Jorge Martin je postavil peti najhitrejši čas, drugi v skupnem seštevku Marc Marquez pa je bil s tretjim najhitrejšim časom edini Ducatijev dirkač med petimi najhitrejšimi. Tako Martin kot Marquez se zavedata, da bo o zmagovalcu v soboto in nedeljo odločalo predvsem vreme.

Marco Bezzecchi je z zmago na zadnji dirki na VN Indonezije vsaj v teoriji ostal "med živimi" v bitki za prvaka, kljub temu pa bo zelo težko prehitel vodilna Jorgeja Martina in Marca Marqueza. Vodilna na vrhu lestvice ločita le dve točki, Bezzecchi pa za moštvenim kolegom Martinom zaostaja 46 točk. Iz tedna v teden so vse glasnejša namigovanja, da bodo poskušali vodilni možje pri Aprilii z moštvenimi ukazi vplivati na končni izid na zadnjih štirih ali petih dirkah sezone.

Marc Marquerz, Jorge Martin in Marco Bezzecchi
Marc Marquerz, Jorge Martin in Marco Bezzecchi
FOTO: Profimedia

Pri italijanskem moštvu to za zdaj seveda zanikajo, edinega Ducatijevega dirkača v bitki za naslov Marca Marqueza pa te igrice seveda ne zanimajo. Njegov cilj je jasen, nabrati mora čim več točk do konca sezone. Izziv bo velik, saj sta Bezzecchi in Martin zadnje tri dirke venomer zaključila na stopničkah, ampak devetkratni svetovni prvak ne popušča. Na jutranjem prostem treningu je bil najhitrejši, na poznejšem treningu pa je kljub zaostanku za Bezzecchijem in Raulom Fernandezom (Trackhouse Aprilia) še enkrat znova dokazal, da je daleč najhitrejši dirkač na Ducatijevih motociklih.

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"Zelo sem vesel, da sem na motociklu začutil to, kar sem želel čutiti tu na Phillip Islandu. Je pa res, da so bile Aprilie zelo hitre, kar smo tudi pričakovali. Na taki stezi z veliko hitrimi ovinki so zelo hitre," je po treningu dejal Marquez. Zaveda pa se, da mu lahko tradicionalno nepredvidljivi vremenski pogoji na Phillip Islandu pomagajo, saj je bil vedno zelo hiter v dežju, ki je napovedan v nedeljo. "Vsak dan je pomemben in danes smo pridno delali, poskusili nekaj novih stvari na motociklu, kar ste lahko videli," je dodal Marquez, ki je govoril o novem aerodinamičnem paketu na njegovem Ducatiju. O vremenu pa je dodal: "Moramo biti pripravljeni, če bo jutri deževalo. Trenutno pa smo konkurenčni v suhih pogojih."

Jorge Martin se bori s svojo Aprilio

Hitri ovinki, ki jih je omenjal Marquez, naj bi bili prednost za dirkače Aprilie, pri Martinu pa je stanje ravno obratno. Priznal je, da v ovinke vstopa prehitro, kar mu povzroča težave pri izhodu iz ovinkov. "To je težava, s katero sem se soočal tudi v preteklosti. V ovinke poskušam zapeljati pri previsoki hitrosti in zamujam pri pospeševanju. Tu je ta težava še večja in bolj opazna, ker moraš ovinke zapuščati pri visokih hitrostih. Zdaj poskušam zavirati bolj zgodaj in v ovinek vstopiti bolj počasi, kar mi pomaga pri pospeševanju." 

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Kljub temu je optimističen pred sobotno in nedeljsko dirko. "Mislim, da sem danes tu postavil svoj osebni najhitrejši čas kroga, kar me veseli. Moral se bom bolj prilagoditi Apriliinemu slogu vožnje, ker me lani ni bilo tu," je dodal Martin, ki je po dveh drugih mestih na VN Avstrije in Japonske v Indoneziji zasedel tretje mesto.

Razlagalnik

Moštveni ukazi so strateške odločitve vodstva dirkaške ekipe, s katerimi se vpliva na razvrstitev dirkačev na stezi. Običajno se uporabijo, ko ima eden od dirkačev ekipe večje možnosti za osvojitev naslova svetovnega prvaka, zato moštvo od drugega dirkača zahteva, da ga spusti naprej ali mu nudi zaščito, da bi s tem maksimizirali točkovni izkupiček za celotno ekipo.

Dirkališče Phillip Island, ki se nahaja v avstralski zvezni državi Viktorija, velja za eno najbolj ikoničnih prizorišč v koledarju MotoGP. Znano je po svoji hitri, tekoči postavitvi in osupljivi lokaciji ob obali oceana. Zaradi svoje lege je steza izpostavljena močnim vetrovom in hitro spreminjajočim se vremenskim razmeram, kar od dirkačev zahteva izjemno tehnično znanje in prilagodljivost, zaradi česar so dirke tam pogosto zelo napete in nepredvidljive.

Aerodinamika je v zadnjih letih postala ključni element razvoja v razredu MotoGP. Z uporabo krilc in kompleksnih karoserijskih oblik inženirji ustvarjajo podtlak, ki motocikel pritiska ob tla, kar povečuje oprijem v ovinkih in stabilnost pri visokih hitrostih. Poleg tega aerodinamični paketi pomagajo pri nadzoru dvigovanja sprednjega kolesa pri pospeševanju (t. i. wheelie), kar dirkačem omogoča učinkovitejši prenos moči na podlago.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Jorge Martin Marc Marquez motogp VN Avstralije Phillip Island

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23. 10. 2026 14.49
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