Jorge Martin: Ne želim več ponoviti te napake

"Šlo je za slab dan, to je bil samo en dan. Kar me osrečuje, je to, da vem, da imam za seboj odlično ekipo, s katero bomo našli rešitev za ta problem. Pravzaprav je dobro, da imamo ponedeljkova testiranja, da se lahko kaj kmalu vrnem na pravo pot, ugotovim, kaj se je zgodilo, in se še naprej razvijam in izboljšujem," še doda. Velika prednost za naslov se je tako stopila na 17 točk. Tako kot na dirki, tudi na lestvici za njim preži Bagnaia, ki je na VN Španije uspel ubraniti vse napade Marca Marqueza, ko se je ta znova predstavil v svoji najboljši luči in bil povsem konkurenčen. Pripeljal se je do končnega drugega mesta, Italijan pa je po nekaj težavah na začetku sezone znova pokazal, zakaj je že dve sezoni zapovrstjo s svojim Ducatijem glavni v motociklistični karavani.