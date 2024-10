Jorge Martin: Pedro Acosta si zelo močno želi prve zmage v motoGP

16 (nedeljskih) dirk, pet različnih zmagovalcev. Takšno je zaenkrat stanje kar se tiče zmagovalcev velikih nagrad v letošnji sezoni dirkanja razreda motoGP. Do konca izjemno zanimive in napete sezone, v kateri se za naslov prvaka borita Jorge Martin Francesco Bagnaia, nas ločijo le še štiri dirke. To za dirkače, i letos še niso zmagali pomeni prav toliko priložnosti, da dodajo svoje ime na seznam zmagovalcev. In eden izmed takšnih je po besedah Martina novinec v elitnem razredu Pedro Acosta.