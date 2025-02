Jorge Martin grdo padel in končal v bolnišnici

Za novopečenega prvaka razreda motoGP Jorgeja Martina so se testiranja začela na najslabši možen način. Že na uvodnem dnevu testiranj v Sepangu je z Aprilo dvakrat končal na tleh. In če je šlo pri prvem padcu le za zdrs, jo je pri drugem padcu kot kaže tudi skupil. Martin je padel, ko je zavijal iz zavoja številka ena v zavoj številka dve, ko mu je odneslo zadnje kolo in ga izstrelilo čez motocikel. Španec je grdo pristal z glavo udaril v tla, a se je na srečo lahko pobral na noge. Po padcu so dirkača Aprilie z reševalnim vozilom odpeljali najprej v zdravstveni center dirkališča in nato na nadaljnje preglede v lokalno bolnišnico, ki naj bi razkrili poškodbo levega stopala in desne dlančnice.