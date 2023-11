Jorge Martin: Prvenstvo je odločila slaba pnevmatika

Martin je bil v uvodnem krogu osmi, nato pa je pridobil eno mesto, ko je njegov moštveni kolega Johann Zarco zapeljal preširoko, in še eno mesto, ko je v petem izmed 22 krogov zdrsnil mimo Marca Marqueza. Toda Martin preprosto ni imel dovolj hitrosti in je tudi ob čistem zraku pred seboj še naprej izgubljal prednost pred vodilno skupino. Do polovice razdalje so se za njim vrstili dirkači in Španec je razočarano zmajal z glavo, ko je padel po vrstnem redu in na koncu ciljno črto prečkal na desetem mestu. Do prve zmage v elitnem motociklističnem razredu sicer prišel Fabio Di Giannantonio, a za Martina je bolj pomembno to, da je Bagnaia dirko končal na drugem mestu, s čimer se je utrdil na vodilnem položaju v skupnem seštevku.

"Resnično sem razočaran, da o prvenstvu odloča slaba pnevmatika. Vendar se mi je točno to zgodilo. Škoda. Vendar je, kar je. Boril sem se, a nisem imel oprijema zadaj, motorja nisem mogel ustaviti, nisem mogel zavijati, nisem mogel odpreti plina ... Zame je bilo kot v mokrih razmerah. Mislim, da mi je z mojimi izkušnjami uspelo osvojiti vsaj nekaj točk, kar ni bilo lahko. Zdaj gremo naprej in upam, da nam bo uspelo v Valencii," je še povedal razočarani Martin.