Jorge Martin se je znašel v težavah zaradi homofobne izjave

MotoGP sezone je konec in dirkači so se razpršili po vsem svetu. Prvak Francesco Bagnaia verjetno še vedno proslavlja svoj drugi zaporedni naslov, njegov glavni rival na naslov Jorge Martin pa je poskrbel za številne kritike na svoj račun. Pojavil se je v televizijski oddaji v rodni Španiji in med pogovorom z gostiteljem uporabil besedo, ki je mnoge užalila in razočarala.

V oddaji El Hormiguero je Jorge Martin, ki je minulo sezono v kraljevskem razredu zaključil na drugem mestu, spregovoril o bitki za prvaka. Priznal je, da med karavano nima veliko prijateljev, pravzaprav zgolj enega. To je njegov rojak in dirkač Aprilie Aleix Espargaro. "Z drugimi se ne pretvarjam, da sem njihov prijatelj," je bil iskren dirkač Ducatijevega moštva Prima Pramac. icon-expand Jorge Martin motoGP sezone ni zaključil po pričakovanjih. FOTO: AP Priznal je, da je tako z razlogom: "Z drugimi ne nameravam biti prijatelj. Moji rivali so. Zame ni enako, če prehitim Aleixa, ali koga drugega. Vozil bom 'na polno'. Umakni se mi, ali pa tem bom jaz umaknil," je svoj pristop opisal Španec. Nič nenavadnega do trenutka, ko je za opis dirkačev, ki niso tako uspešni kot on, uporabil špansko besedo "marica", ki jo nekateri vidijo kot žaljivko za istospolno usmerjene moške. "Nočem biti nespoštljiv, ampak zadnji (na dirki) je 'marica'," je dejal voditelju, ob tem pa so mu gledalci v studiu zaploskali. Martin je bil zaradi uporabe te besede v minulih dneh tarča številnih kritik. Nanje se javno še ni odzval.