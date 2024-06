Martin se prihodnjo sezono seli k Aprilii. Marquez k Ducatiju?

V motociklistični karavani je odjeknila novica, da se vodilni dirkač prvenstva Jorge Martin v prihodnji sezoni seli k Aprilii. Tam bo zamenjal Aleixa Espargaroja, ki se bo upokojil. Novico so iz moštva sporočili po koncu testiranj, ki so potekala v Mugellu. Čeprav se je veliko ugibalo o tem, da naj bi se Španec pridružil tovarniškemu moštvu Ducatija, pa so se sedaj govorice izkazale za neresnične.