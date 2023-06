Jorge Martin: Sem eden najhitrejših dirkačev v karavani

A ni le Bezzecchi ta, ki tesno diha za ovratnik branilcu naslova svetovnega prvaka, temveč sta tu še vsaj dva dirkača iz trenutnega nabora kandidatov, ki bi lahko ogrozila Bagnaio. To sta Jorge Martin na četrtem mestu (80) in tretjeuvrščeni Južnoafričan Brad Binder (81). Naključje ali ne, točkovna razlika v skupnem seštevku prvenstva med trenutno vodilnima Bagnaio in Bezzecchijem znaša pičlo točko, povsem enako pa se odvija boj med že omenjenim Binderjem na tretjem oziroma Martinom na četrtem mestu, ki ju toči le točka razlike.

Čeprav so se v minulih dneh pojavljale govorice o tem, da naj bi v bližnji prihodnosti Martina pri Pramacu zamenjal v dozdajšnjem delu sezone odlični Bezzecchi, so to v moštvu po hitrem postopku zanikali in hkrati dali jasno vedeti, da bi lahko prišlo kvečjemu do združitve moči omenjenega dvojca. Španec je v tej sezoni v odlični formi, in čeprav je na dozdajšnjih petih dirkah le enkrat stal na zmagovalnem odru (za osvojeno drugo mesto na zadnji dirki v Le Mansu, op. p.), je Jorge Martin tudi na t. i. krajših sprint dirkah pridno nabiral točke.

"Menim, da sem trenutno eden od najmočnejših in najhitrejših posameznikov v motociklistični karavani. Edino, kar moram popraviti, je, da se skušam čim bolj sprostiti pred začetkom same dirke in da zadevo izpeljem uspešno do konca," se nerado spominja prelahko izgubljenih priložnosti iz Austina in Portimaa, kjer je pristal v pesku in s tem ostal brez dragocenih točk v boju za najvišja mesta ob koncu sezone.