Jorge Martin: Te stopničke posvečam pokojnemu Faustu Gresiniju

"Zelo težko je opisati prve občutke po tako uspešnem koncu tedna v Dohi. Vse je še preveč vroče v moji glavi, misli pa posledično precej zbegane, da bi lahko čim bolj racionalno in objektivno strnil svoje občutke. Dejstvo je, da sem po sobotnih kvalifikacijah na vsak način želel ostati v ospredju, saj sem začutil svojo priložnost. Precej lažje mi je bilo, ker sem imel vseskozi dober občutek. Ritem je bil prav tako na izjemno visoki ravni, kar me je na koncu tudi pripeljalo do vrhunske uvrstitve. Po drugi strani pa sem vedel, da bi znal zaiti v težave, ko me bo kdo od izkušenejših dirkačev prehitel, saj se zavedam primanjkljaja izkušenj na najvišji ravni," je po izjemnem 3. mestu in svojih prvih stopničkah v karieri med elito dejal Martin.

Če je bil na uvodni dirki sezone za VN Katarja pred dobrim tednom dni še nekoliko zadržan (15. mesto), pa je na drugi le teden dni pozneje naravnost "eksplodiral". Z moštvenim kolegom Johannom Zarcojem sta 'vrgla rokavici' konkurenci, ki bo morala v nadaljevanju sezone še kako računati na dvojec poltovarniškega Ducatija. "Z Johannom sva vedela, da bo konkurenca močno pritisnila na naju. Močnejši kot si, večji je pritisk. Kar je ne nazadnje povsem razumljivo, tega si namreč želiva oba, da bi bila na vsaki dirki v ospredju. Med samo dirko v Dohi sem dolgo časa ohranjal vodstvo, kar me je še dodatno sprostilo, obenem pa nisem preveč obrabil gum. To je bila moja največja skrb pred dirko, da me gume ne bi izdale v zadnjem trenutku. Fabio (Quartararo, op. p.) je bil sijajen pri izkoriščanju tekmečevih napak. Nekoliko iz ozadja se je uspel prebiti v sam vrh, kar je zasluga v prvi vrsti njegove dirkaške kakovosti. Gre namreč za sijajnega mladega dirkača, pred katerim je izjemno svetla prihodnost. Tokratne stopničke so zame enake zmagi. Bil sem zelo blizu, a hkrati tudi zelo daleč od prvih 25 točk v karieri med motociklistično elito," priznava član moštva Pramac Racing.

Jorge Martin se tudi ob tej priložnosti ni pozabil še enkrat več pokloniti žal prezgodaj preminulemu Faustu Gresiniju (pokojnemu dirkaču in ustanovitelju moštva Gresini, op. p.), ki mu je posvetil tokratno uvrstitev na zmagovalni oder. "Fausto je bil eden redkih, ki je verjel v moj povratek med najboljše. Ko sem bil najbolj na tleh in ko v nekem trenutku rezultati niso odražali mojih dejanskih dirkaških zmožnosti, je bil prav Fausto Gresini oseba, ki mi je ponudila novo priložnost za dokazovanje. S konkurenčnejšim motociklom sem se vnovič začel prebijati v ospredje, bolje rečeno opozarjati nase, kar me je pripeljalo do teh stopničk. Kot radi rečemo, sem se 'vrnil med žive'. Zelo ga pogrešam, a vem, da me zdaj od nekje zgoraj gleda in je zelo ponosen name. Vse, kar sem se do zdaj naučil v motociklističnem športu, dolgujem ravno Faustu," je v čustvenem tonu zaključil Martin.