Jorge Martin veliki favorit osrednje dirke v Misanu

A prvi voznik Ducatija je ta konec tedna precej potolčen in še ni v polni pripravljenosti za spopad s tekmeci. Tako ni imel pravih možnosti v boju za zmago, saj sta se najhitrejša v kvalifikacijah Jorge Martin in Marco Bezzecchi hitro oddaljila in tako je bilo jasno, da bosta ob vožnji brez napak prišla do zmage in drugega mesta. Bolj izenačeno je bilo v boju za tretje mesto, kjer je imel Bagnaia veliko dela, da je za sabo zadržal španskega veterana Danija Pedroso, ta je danes drugič v sezoni dobil priložnost za nastop kot dirkač s povabilom. Prav do konca je bil nevaren za preboj na stopničke, a se je nazadnje moral zadovoljiti z minimalnim zaostankom za branilcem naslova. Tudi Južnoafričan Brad Binder je bil blizu, a je končal na petem mestu, šesti pa je bil Španec Maverick Vinales.